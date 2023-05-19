Где найти ответы на вопросы о контрактной службе в Башкирии

В Башкирии подписать контракт с министерством обороны имеют право мужчины до 60 лет, а если у вас редкая воинская специальность или в исключительных случаях – до 65 лет. Служба в армии по контракту желательное, но необязательное условие. Подписать контракт имеют право и не проходившие воинскую службу, но получившие высшее или среднее профессиональное образование. Минимальный срок контракта от рядового до прапорщика включительно — от шести месяцев, а для офицеров — от трех до пяти лет.