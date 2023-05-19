Где найти ответы на вопросы о контрактной службе в Башкирии

В Башкирии создан добровольческий мотострелковый полк. Он получил название «Башкортостан» и вобрал в себя два батальона и медицинскую роту.
Рассказываем, как жителям Башкирии подписать контракт на военную службу и войти в состав добровольческих формирований.
Как записать на контрактную службу?
В Башкирии подписать контракт с министерством обороны имеют право мужчины до 60 лет, а если у вас редкая воинская специальность или в исключительных случаях – до 65 лет. Служба в армии по контракту желательное, но необязательное условие. Подписать контракт имеют право и не проходившие воинскую службу, но получившие высшее или среднее профессиональное образование. Минимальный срок контракта от рядового до прапорщика включительно — от шести месяцев, а для офицеров — от трех до пяти лет.
Куда обращаться?
Что положено заключившим контракт
Контрактники получают от 204 тысяч рублей в месяц, а также 195 тысяч однократно, дополнительные выплаты за особые достижения. Например, за уничтожение вражеского танка Leopard, Abrams или Challenger полагается премия 500 тысяч рублей. Также участники СВО получают статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы, двухнедельный оплачиваемый отпуск не реже одного раза в шесть месяцев, бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях, кредитные и налоговые каникулы, льготы на образование детей и многое другое. Подробности смотрите на сайте башбат.рф.
Подробнее про льготы вам ответят в чат-боте Telegram «Меры поддержки семей участников СВО», а про условия заключения контракта - в чат-боте «Доброволец Башкортостана».