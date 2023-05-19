В Башкирии в выходные пройдет исторический фестиваль «Река времени»

В эти выходные под Бирском пройдет исторический фестиваль «Река времени». Участниками станут более 200 реконстркуторов со всей страны, заявки подали более 40 клубов.

Гости смогут увидеть лагерь славянской дружины раннего Средневековья, стан стрельцов 17 века, стоянку башкирских кочевников, воинов Отечественной войны с Наполеоном и Великой Отечественной войны. Кроме того, зрители увидят масштабные реконструкции боя против фашистов с применением различной техники.