В музее телеканала БСТ прошла экскурсия для студентов

Студенты из Салавата побывали в музее телеканала БСТ. Салаватский колледж образования и профессиональных технологий – подшефное учебное заведение, некоторые выпускники колледжа работают в нашей компании. Музей башкирского телевидения эксклюзивен, ведется кропотливая работа по сбору информации, фотографий, экспонатов.

Инклюзивная форма образования в Салаватском колледже даёт возможность обучения каждому независимо от физических особенностей. У студентов есть достижения разного уровня. На всероссийском чемпионате «Абилимпикс» Ильяс Ишимбетов занял третье место в номинации «Медиажурналистика». Год назад ребята создали свой медиацентр, завершили курс обучения у академика телевидения и радио Шауры Гильмановой по авторской программе «Основные этапы телетворчества». Скоро 20 студентов Салаватского колледжа получат удостоверения о дополнительном образовании и смогут претендовать на работу в области телерадиоиндустрии.