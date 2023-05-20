В Башкирии аттестовано 105 пляжей из 148

Близится лето, а с ним и купальный сезон, который начнётся 1 июня. Все десять пляжей Уфы уже проверены специальной комиссией. На сегодняшний день в зоны отдыха завезен новый песок, покрашены малые архитектурные формы, проведена дезинсекция территории от клещей, проверено дно водоемов, установлены кабинки для переодевания и информационные таблички.

Уже есть и посты, где дежурят спасатели. Проверяющие выявили и недочеты. Оборудование в «Песчаном» не новое, но, по словам арендаторов, отвечает требованиям безопасности. На берегу реки много песка, нет крупной гальки и мусора. Дно расчищено, проведен анализ состава воды и песка. Летом такая проверка будет осуществляться каждый понедельник.