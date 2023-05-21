Инновации в селекции: как в Башкирии используют новые технологии для сельского хозяйства

Поля из пробирки, современные теплицы-инкубаторы для растений и сохранение башкирских традиционных сортов. Аграрный университет республики смог в буквальном смысле вывести сельское хозяйство страны на новый уровень. Выращивают семена, готовые к любым капризам погоды, облегчая задачу фермерам. Экспорт башкирских сортов – особая статья. И все это требует самой современной техники и талантливых кадров. Как создаётся революция из пробирки?

Ламинарный бокс, как операционная для растений. Чтобы не заразить новый сорт опасными инфекциями, специалисты работают в медицинских халатах, масках и перчатках. Для дезинфекции используется ультрафиолет, огонь и специальная воздушная система.

Все начинается с одной клетки. При помощи скальпеля и питательного геля из одного ростка башкирские селекционеры могут вывести все 150, всего за пару месяцев. Микроработа с макрорезультатом.

Когда растение начинает занимать больше половины пробирки, его пересаживают. В максимально комфортных условиях здесь из них готовят идеальный семенной материал. Следят как приживаются и развиваются растения. За ними неусыпно наблюдают камеры, автоматически делают фото, а уже затем в специальной программе ученные отслеживают их жизненный цикл. В отдельной части университета есть и лаборатория с климатическими камерами. В них растения проходят испытания погодой, могут пережить и лютую зиму, и жаркое лето.

А в этой теплице что-то вроде яслей для молодого картофеля. Все пасленовые – из пробирки. Их выращивают в специальной аэропонной установке, получают мини-клубни, размером с грецкий орех. У таких малышей редкая жизненная сила, и, как уверяют научные работники, яркий вкус.

Но и на этом процесс не заканчивается. Если растение прошло отбор, то его можно смело отправлять на высадку в полевых условиях. Весь цикл такой лабораторной селекции: от растения в колбочке до полноценного картофеля или пшеницы в поле занимает от 10 до 20 лет. Сейчас башкирские учёные работают над уменьшением этих сроков. За последние несколько лет потребность в таком семенном материале выросла почти в десять раз.

Передовые технологии позволяются двигать прогресс вперед с огромной скоростью. На вооружении у аграрного университета не только новые материалы и методы, но и современная техника.

Эта винтокрылая птичка может облететь поля буквально за несколько часов. И если раньше, к примеру, чтобы оценить всходы требовалось от нескольких дней до недели прогулок под солнцем, то теперь этот процесс максимально автоматизирован.