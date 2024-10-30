Участник СВО из Башкирии развивает собственное сельское хозяйство

Бизнес-план вынашивал ещё будучи в окопах, а по возвращению домой воплотил его в жизнь. Участник СВО из Башкортостана занялся развитием собственного дела в области сельского хозяйства. Осуществить задуманное Илдару Мамадрахимову не помешало даже тяжелое ранение. Он не опустил рук и буквально за полгода запустил фермерское хозяйство.

Еще полгода назад на этом месте было чистое поле. Первым делом предприниматель взял в аренду землю, потом построил помещения и приобрёл цыплят бройлеров. А уже сегодня Илдар Мамадрахимов готовится к забою второй партии птицы в количестве двух с половиной тысяч голов.

Узнав о мерах господдержки, Илдар подал документы для участия в федеральной программе «Агростартап», которая реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Общая стоимость бизнес-проекта составила 6 млн рублей.

На выигранный грант Илдар приобрел трактор с навесным оборудованием, а на часть средств планирует приобрести крупнорогатый скот. Создать своё фермерское хозяйство он мечтал ещё с детства, проживая в деревне. А вот конкретный бизнес-план родился в зоне СВО, там же в окопах он встретил единомышленников, которые стали в будущем компаньонами.

Есть у них еще один компаньон по бизнесу, но пока он в зоне проведения специальной военной операции. Илдар же с Рустамом, несмотря на тяжелые ранения, у одного десятки осколков в нижних конечностях, другой вовсе лишился ноги, не стали опускать рук и продолжают развивать собственный бизнес. Начали, который, кстати, с разведения овец породы дорпер.