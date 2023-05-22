Башкирский театр кукол привез с фестиваля новые награды

Башкирский театр кукол привез с V межрегионального форума-фестиваля новые награды. Артисты выступали со своим спектаклем «Гуси-лебеди».
Фестиваль, проходивший в Набережных Челнах, собрал труппы с семи регионов России. За награды боролись артисты из Владимирской области, Республики Марий Эл, Волгоградской области, Республики Чувашия, Ульяновской области, Республики Мордовия.
Спектакль «Гуси-лебеди», премьера которого состоялась в 2020 году (режиссёр-постановщик – Татьяна Кузьменко, художник-постановщик – Наталья Кандалова, композитор – лидер рок-группы «Нечто» Максим Шкель, хореограф – Дарья Кожевникова), завоевал победу в одной из основных номинаций «За лучший актёрский ансамбль», а также каждый из актёров – Александр Верхоземский, Виктория Щербакова, Татьяна Кузьменко и Надежда Беззубова получили специальный приз жюри за исполнение ролей в спектакле «Гуси-лебеди».
В состав жюри фестиваля вошли: режиссёр, театральный педагог, лауреат Международной премии «Маленький принц» 2021 г. (Сербия), член жюри и номинант национальной театральной премии «Золотая маска», руководитель Всероссийской лаборатории режиссёров театров кукол СТД РФ Виктор Шрайман (Нижний Новгород), театральный критик, советник министра культуры Республики Татарстан, член жюри и экспертного совета национальной театральной премии «Золотая маска» Нияз Игламов (Казань) и театральный критик, заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, эксперт Международного конкурса новой драматургии «Rемарка» (Москва-Уфа) Дина Давлетшина. Председатель жюри Виктор Шрайман отметил не только профессиональную игру актёров, но и интересное режиссёрское решение постановки, что оказалось особенно ценным для актрисы театра кукол Татьяны Кузьменко, у которой это был режиссёрский дебют.
В рамках фестиваля также проводилось обучение специалистов театра с целью повысить их профессиональную квалификацию. Всего планируются три секции: секция «Мастерство актёра театра кукол» под руководством заведующей кафедрой театра кукол Новосибирского государственного театрального института Эльмиры Куриленко и её коллеги Виктории Богдановой – доцента кафедры театра кукол в этом же институте, секция «Звук и свет в театре кукол» под руководством заведующего музыкальной частью Казанского Татарского государственного театра юного зрителя имени Г. Кариева Камиля Кутдусова и художника по свету культурно-спортивного комплекса Казанского федерального университета «УНИКС» Ирины Забурдаевой и секция маркетинга под руководством заведующего отдела маркетинга Московского детского театра теней Дмитрия Симакова.