Башкирский театр кукол привез с фестиваля новые награды

В рамках фестиваля также проводилось обучение специалистов театра с целью повысить их профессиональную квалификацию. Всего планируются три секции: секция «Мастерство актёра театра кукол» под руководством заведующей кафедрой театра кукол Новосибирского государственного театрального института Эльмиры Куриленко и её коллеги Виктории Богдановой – доцента кафедры театра кукол в этом же институте, секция «Звук и свет в театре кукол» под руководством заведующего музыкальной частью Казанского Татарского государственного театра юного зрителя имени Г. Кариева Камиля Кутдусова и художника по свету культурно-спортивного комплекса Казанского федерального университета «УНИКС» Ирины Забурдаевой и секция маркетинга под руководством заведующего отдела маркетинга Московского детского театра теней Дмитрия Симакова.