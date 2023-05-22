В Башкирии пожарный извещатель спас от огня 1000-го человека

К многодетной семье Ахметшиных в Стерлитамакский район приехал руководитель Госкомитета республики по ЧС Фарит Гумеров. В начале мая Наталья Ахметшина в домашней суете оставила включенным утюг на одежде. Сработавшая от задымления сирена спасла от огня семью и их дом.

Ахметшиным Фарит Гумеров вручил подарки, а также огнетушитель, выразив надежду, что им все-таки не придется его использовать. В доме Натальи, к слову, установлены два извещателя.

Также сотрудники Госкомитета по ЧС провели в селе рейд, рассказали жителям о том, что в республике действует особый противопожарный режим, а также раздали извещатели. Башкортостан – единственный в стране регион, где такой прибор выдается 12 категориям граждан за счет регионального бюджета. С 2016 года выдано почти 500 тысяч извещателей. Практика признана лучшей в стране. Заявление на выдачу можно подать через Госуслуги, МФЦ, сайт Госкомитета по ЧС.