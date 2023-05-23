В Уфе обсудили судьбу входной арки сада имени Аксакова

Сносить или воссоздать арку в уфимском саду Аксакова обсуждали накануне в Уфе. Представители администрации, подрядной организации и депутаты Горсовета встретились с горожанами.
После строительства соседнего здания направление подземных вод изменилось, фундамент частично размылся и арка, стоявшая много лет, начала разрушаться. Ходить здесь опасно. Сейчас важно найти компромисс в этом вопросе и решить, как сохранить достопримечательность.
Напомним, за обновление территории проголосовали сами жители столицы Башкортостана. Благоустройство проходит по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Историческая аллея, летний амфитеатр, набережная озера, литературная гостиная, событийная, детская, скейт-площадки, открытая библиотека, качели разных видов. Такие зоны появятся в обновленном саду Аксакова. Здесь создадут условия отдыха для людей всех возрастов.