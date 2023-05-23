В Уфе обсудили судьбу входной арки сада имени Аксакова

Сносить или воссоздать арку в уфимском саду Аксакова обсуждали накануне в Уфе. Представители администрации, подрядной организации и депутаты Горсовета встретились с горожанами.

После строительства соседнего здания направление подземных вод изменилось, фундамент частично размылся и арка, стоявшая много лет, начала разрушаться. Ходить здесь опасно. Сейчас важно найти компромисс в этом вопросе и решить, как сохранить достопримечательность.