Молодые ученые из Башкирии рассказали, как им помогли 200 млн рублей

«Честно говоря, когда я узнал о возможности, то отнесся скептически. Чтобы какому-то простому преподавателю дали деньги… Но решил попробовать, как раз купил жилье в ипотеку. Декабрьским утром я проснулся, пошел умываться, брякнул телефон. Смотрю сообщение, давай считать, шесть нулей! О, миллион пришел! Бужу жену, показываю. А уже на следующий день направили деньги на погашение ипотеки. У меня сразу сократился срок с 13 лет до 5! Это сигнал: ребята, занимайтесь наукой. В этом вопросе лед тронулся. Люди действительно теперь пойдут в науку. У нас хорошая база, сильные педагоги, качественные знания, но есть что улучшать, в частности, материально-техническую базу, образовательные процессы. Всегда есть куда расти. Помимо прочего, благодаря властям вузами, наконец, заинтересовались предприятия, начали сотрудничать. Поэтому такая поддержка очень важна, она действительно мотивирует», - рассказал Денис Балтиков изданию «Горобзор».