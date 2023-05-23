Молодые ученые из Башкирии рассказали, как им помогли 200 млн рублей

В Башкирии молодые и талантливые ученые могут получить финансовую поддержку от республиканских властей. На эти цели глава региона Радий Хабиров поручил выделить 200 млн рублей.
Так, обладателями денежной поддержки стали более ста специалистов. На что они потратили средства и как им это помогла в карьере, рассказали региональные СМИ.
Денис Балтиков приехал в Уфу из Янаульского района в 2009 году и уже на первом курсе знал, что свяжет свою жизнь с преподаванием и наукой. Сейчас он кандидат технических наук, старший преподаватель энергетического факультета, заместитель декана по воспитательной работе и молодежной политике. Молодой ученый принимал участие в многочисленных конкурсах, получал президентские стипендии, работал в профкоме, занимался в спортивных секциях, а еще за год самостоятельно собрал экологичную газогенераторную установку, предназначенную для уничтожения отходов, например, древесных. То, что попадает внутрь, не горит, а тлеет. За счет малой подачи воздуха выходит из печи не CO2 (диоксид углерода), а CO (монооксид углерода). Сейчас он работает над устройством, которое позволило бы утилизировать отработанные резину и пластмассу. По сути, это безотходная и экологичная переработка мусора.
Галина Розит - старший преподаватель кафедры фармацевтической химии с курсами аналитической и токсикологической химии Башкирского медуниверситета. Она изучает новые соединения, чтобы на их основе создавать новые лекарства. Галина Розит — автор 23 научных публикаций и патента РФ на изобретение препарата, обладающего антидепрессивной активностью.
«Сертификат на улучшение жилищных условий мы получили 30 декабря, это был самый лучший новогодний подарок», - говорит доцент Башкирского государственного аграрного университета, кандидат технических наук Айрат Мухаметдинов.
Айрат Мухаметдинов работает на кафедре мехатронных систем и машин аграрного производства БГАУ. Сфера его научных интересов: повышение качества работы земледельческих и посевных машин. По этому вопросу им опубликовано более 80 научных статей, получено четыре патента на полезные модели. Его научные труды неоднократно отмечали на региональном и всероссийском уровне.
Его жена Лилия тоже работает в аграрном университете – экономистом. Сейчас она в декретном отпуске с девятимесячной дочкой, а старшему сыну Мухаметдиновых – четыре года. Сертификат семья потратила на погашение утомительной части ипотеки. Теперь можно спокойно жить и трудиться в собственном гнездышке.
- Такая поддержка и внимание со стороны республики окрыляет, дает новый импульс работе. Это важно, ведь наши труды помогают сделать республику и страну еще сильнее, мощнее, - рассказал молодой ученый газете «Башкортостан».
Доцент кафедры физической химии и химической экологии Уфимского университета науки и технологий, кандидат химических наук Гульназ Шаймарданова еще только собирается приобрести жилье. Она изучает, как природные биологически активные вещества (антиоксиданты) разрушают свободные радикалы – вредные вещества, которые появляются в организме человека из-за разных негативных факторов: питания, загрязнения окружающей среды, образа жизни, и приводят в том числе к онкологии.
«Конкурсная комиссия вынесла положительное решение. Оплату собираюсь использовать на покупку квартиры. У ребят будет своя комната, чтобы играть, а я могу писать свои научные труды и дома. Я очень благодарна руководству республики и вуза», - рассказала она в интервью зданию «Йэшлек».
Старший преподаватель кафедры геологии, гидрометеорологии и геоэкологии УУНиТ Лариса Хайруллина получила субсидию на улучшение жилищных условий. Пока у нее небольшая однокомнатная квартира и двое детей, четырех и шести лет. Теперь благодаря господдержке она сможет обменять тесную жилплощадь на двухкомнатную квартиру поближе к месту работы, и уже подыскивает подходящие варианты.
— Такая мера поддержки очень важна для республики, она будет стимулировать молодежь идти работать в сферу образования и науки. Я, например, геолог. Когда я училась в вузе, на нашем курсе планировали поступать в аспирантуру пятеро. Но к пятому курсу верность этой идее сохранила только я. Остальные, парни, ушли на производство, где уровень зарплат значительно выше — ведь им нужно было кормить семью, в том числе и зарабатывать на жилье, - рассказала она газете «Республика Башкортостан».
Одним из счастливых победителей стал преподаватель кафедры «Материаловедение и защита от коррозии» УГНТУ Михаил Бондарь. Он занимается разработкой покрытия для защиты нефтеперерабатывающего оборудования от коррозии. На субсидию он прошел стажировку в Санкт-Петербургском горном университете.
«Для меня тоже это новый опыт. Было много новой информации, интересный формат подачи, очень много у них в горном вузе VR-технологий, очень развиты цифровые компетенции, виртуальные лабораторные работы. В вузе очень интересный кампус. А еще был курс по кислотной обработке скважин, в котором как раз-таки рассматривается вопрос, касающийся коррозии. Было очень приятно, очень интересно то, что данная тема поднимается не только на кафедре в УГНТУ, но и в целом во всех крупных вузах страны», - рассказал он Спутник ФМ.