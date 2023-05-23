Молодые ученые из Башкирии рассказали, как им помогли 200 млн рублей

В Башкирии молодые и талантливые ученые могут получить финансовую поддержку от республиканских властей. На эти цели глава региона Радий Хабиров поручил выделить 200 млн рублей.

Фото №1 - Молодые ученые из Башкирии рассказали, как им помогли 200 млн рублей

Так, обладателями денежной поддержки стали более ста специалистов. На что они потратили средства и как им это помогла в карьере, рассказали региональные СМИ.

Денис Балтиков приехал в Уфу из Янаульского района в 2009 году и уже на первом курсе знал, что свяжет свою жизнь с преподаванием и наукой. Сейчас он кандидат технических наук, старший преподаватель энергетического факультета, заместитель декана по воспитательной работе и молодежной политике. Молодой ученый принимал участие в многочисленных конкурсах, получал президентские стипендии, работал в профкоме, занимался в спортивных секциях, а еще за год самостоятельно собрал экологичную газогенераторную установку, предназначенную для уничтожения отходов, например, древесных. То, что попадает внутрь, не горит, а тлеет. За счет малой подачи воздуха выходит из печи не CO2 (диоксид углерода), а CO (монооксид углерода). Сейчас он работает над устройством, которое позволило бы утилизировать отработанные резину и пластмассу. По сути, это безотходная и экологичная переработка мусора.

«Честно говоря, когда я узнал о возможности, то отнесся скептически. Чтобы какому-то простому преподавателю дали деньги… Но решил попробовать, как раз купил жилье в ипотеку. Декабрьским утром я проснулся, пошел умываться, брякнул телефон. Смотрю сообщение, давай считать, шесть нулей! О, миллион пришел! Бужу жену, показываю. А уже на следующий день направили деньги на погашение ипотеки. У меня сразу сократился срок с 13 лет до 5! Это сигнал: ребята, занимайтесь наукой. В этом вопросе лед тронулся. Люди действительно теперь пойдут в науку. У нас хорошая база, сильные педагоги, качественные знания, но есть что улучшать, в частности, материально-техническую базу, образовательные процессы. Всегда есть куда расти. Помимо прочего, благодаря властям вузами, наконец, заинтересовались предприятия, начали сотрудничать. Поэтому такая поддержка очень важна, она действительно мотивирует», - рассказал Денис Балтиков изданию «Горобзор».  

Фото №2 - Молодые ученые из Башкирии рассказали, как им помогли 200 млн рублей

Галина Розит - старший преподаватель кафедры фармацевтической химии с курсами аналитической и токсикологической химии Башкирского медуниверситета. Она изучает новые соединения, чтобы на их основе создавать новые лекарства. Галина Розит — автор 23 научных публикаций и патента РФ на изобретение препарата, обладающего антидепрессивной активностью.

— Мы достигли значительных результатов и не намерены на этом останавливаться. Сейчас, особенно в связи с введением западных санкций, крайне важно, чтобы в нашей стране выпускался полный спектр фармакологических препаратов, причём оригинальных, а не дженериков. Мы работаем над этим. А собственное жилье — это стабильность, возможность планировать свой бюджет и меньше отвлекаться от работы, - рассказывает она «Башинформу».  

Фото №3 - Молодые ученые из Башкирии рассказали, как им помогли 200 млн рублей
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«Сертификат на улучшение жилищных условий мы получили 30 декабря, это был самый лучший новогодний подарок», - говорит доцент Башкирского государственного аграрного университета, кандидат технических наук Айрат Мухаметдинов.

Айрат Мухаметдинов работает на кафедре мехатронных систем и машин аграрного производства БГАУ. Сфера его научных интересов: повышение качества работы земледельческих и посевных машин. По этому вопросу им опубликовано более 80 научных статей, получено четыре патента на полезные модели. Его научные труды неоднократно отмечали на региональном и всероссийском уровне.

Его жена Лилия тоже работает в аграрном университете – экономистом. Сейчас она в декретном отпуске с девятимесячной дочкой, а старшему сыну Мухаметдиновых – четыре года. Сертификат семья потратила на погашение утомительной части ипотеки. Теперь можно спокойно жить и трудиться в собственном гнездышке.

- Такая поддержка и внимание со стороны республики окрыляет, дает новый импульс работе. Это важно, ведь наши труды помогают сделать республику и страну еще сильнее, мощнее, - рассказал молодой ученый газете «Башкортостан».

Фото №4 - Молодые ученые из Башкирии рассказали, как им помогли 200 млн рублей

Доцент кафедры физической химии и химической экологии Уфимского университета науки и технологий, кандидат химических наук Гульназ Шаймарданова еще только собирается приобрести жилье. Она изучает, как природные биологически активные вещества (антиоксиданты) разрушают свободные радикалы – вредные вещества, которые появляются в организме человека из-за разных негативных факторов: питания, загрязнения окружающей среды, образа жизни, и приводят в том числе к онкологии.

«Конкурсная комиссия вынесла положительное решение. Оплату собираюсь использовать на покупку квартиры. У ребят будет своя комната, чтобы играть, а я могу писать свои научные труды и дома. Я очень благодарна руководству республики и вуза», - рассказала она в интервью зданию «Йэшлек».

Старший преподаватель кафедры геологии, гидрометеорологии и геоэкологии УУНиТ Лариса Хайруллина получила субсидию на улучшение жилищных условий. Пока у нее небольшая однокомнатная квартира и двое детей, четырех и шести лет. Теперь благодаря господдержке она сможет обменять тесную жилплощадь на двухкомнатную квартиру поближе к месту работы, и уже подыскивает подходящие варианты.

— Такая мера поддержки очень важна для республики, она будет стимулировать молодежь идти работать в сферу образования и науки. Я, например, геолог. Когда я училась в вузе, на нашем курсе планировали поступать в аспирантуру пятеро. Но к пятому курсу верность этой идее сохранила только я. Остальные, парни, ушли на производство, где уровень зарплат значительно выше — ведь им нужно было кормить семью, в том числе и зарабатывать на жилье, - рассказала она газете «Республика Башкортостан».

Фото №5 - Молодые ученые из Башкирии рассказали, как им помогли 200 млн рублей

Одним из счастливых победителей стал преподаватель кафедры «Материаловедение и защита от коррозии» УГНТУ Михаил Бондарь. Он занимается разработкой покрытия для защиты нефтеперерабатывающего оборудования от коррозии. На субсидию он прошел стажировку в Санкт-Петербургском горном университете.

«Для меня тоже это новый опыт. Было много новой информации, интересный формат подачи, очень много у них в горном вузе VR-технологий, очень развиты цифровые компетенции, виртуальные лабораторные работы. В вузе очень интересный кампус. А еще был курс по кислотной обработке скважин, в котором как раз-таки рассматривается вопрос, касающийся коррозии. Было очень приятно, очень интересно то, что данная тема поднимается не только на кафедре в УГНТУ, но и в целом во всех крупных вузах страны», - рассказал он Спутник ФМ.  

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