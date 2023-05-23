В Минобороны России продолжается доставка писем в зону СВО

В Минобороны России продолжается доставка почтовых отправлений как самим военнослужащим – участникам СВО, так и адресатам по регионам страны. Линия коммуникаций работает в оба направления. В зону проведения СВО идут послания от родственников военнослужащих, в обратную сторону – письма с передовой от тех, кто выполняет боевые задачи.