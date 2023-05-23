В Минобороны России продолжается доставка писем в зону СВО

В Минобороны России продолжается доставка почтовых отправлений как самим военнослужащим – участникам СВО, так и адресатам по регионам страны. Линия коммуникаций работает в оба направления. В зону проведения СВО идут послания от родственников военнослужащих, в обратную сторону – письма с передовой от тех, кто выполняет боевые задачи.
Во всех группировках войск развернуты обменные пункты. Пишут не только родные, знакомые, друзья. Письма от школьников помогают выдерживать испытания, сохранять боевой дух. На рисунках – георгиевские ленточки, российские флаги, цветы и мирное небо.