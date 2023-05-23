В Башкирии на 90% проведена вакцинация сельхозживотных

По этому показателю республика в числе лидеров по стране. Речь в первую очередь о КРС. Кроме того, ветеринары делают прививки баранам, козам, собакам, свиньям. Немаловажную роль в этом играет и чипирование. Информация на бирке животного помогает определить, когда приходит срок вакцинации.

Ветеринаров Александр Тимофеев всегда встречает у ворот. Для него они желанные гости. В хозяйстве у сельчанина несколько коров и бычков. И за здоровьем поголовья нужно следить. С помощью специального карманного компьютера ветеринары считывают код с бирки буренки. Срок вакцинации подошел.

Укол как для человека: вначале нужно продезинфицировать место на теле, а затем ввести препарат. Остальные коровы уже прошли вакцинацию. Но работа ветеринаров на этом не заканчивается. Еще нужно сделать прививку от бешенства собаке. Песик, конечно, волнуется, и хозяин во время укола крепко его держит, чтобы не убежал. Зато теперь и о его здоровье можно не беспокоиться. Напоследок специалисты ставят бирку теленку и вносят животное в базу. Теперь прикреплен, так сказать, к поликлинике для животных.

Ветеринары делают регулярные обходы подворий для информирования сельчан. И каждый раз не только вручают памятки, но и интересуются состоянием здоровья скота.

Ветстанция в Стерлитамакском районе стоит на четвертом месте по объему поголовья сельхозживотных. Под надзором порядка 34 тысяч. Все разных видов. А еще 1,5 млн домашней птицы. Но навыки ветеринары всегда оттачивают. Как, например, на зональном семинаре. В частности изучают, какие вакцины наиболее эффективны сейчас для профилактики тех или иных заболеваний. К слову, ветеринары исследовали опытным путем разные препараты и сравнили титры антител.