Спасенная львица в Уфе уже идет на поправку

Напомним, львенка в Уфу привезли контрабандой, купив на черном рынке за 300 тысяч рублей. Владелец намеревался продать животное на сайте бесплатных объявлений. Но зоозащитники и сотрудники Росприроднадзора увидели объявление и пришли к хозяину под видом покупателей. Животное содержали в обычной квартире, никаких лицензий и разрешающих документов на его владение у хозяина не было. Когда сотрудник ведомства раскрыл истинную цель визита, владелец отдал львенка добровольно.