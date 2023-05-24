Спасенная львица в Уфе уже идет на поправку

Львица по кличке Симба, которую владелец пытался через интернет, уже восстанавливается и сейчас находится на карантине. Ранее у нее были проблемы со здоровьем, сообщили в РИА Новости.

Фото №1 - Спасенная львица в Уфе уже идет на поправку

Директор подмосковного парка львов поделися, что она переедет в вольер уже через полторы недели. Там она познакомится с сородичами.

Напомним, львенка в Уфу привезли контрабандой, купив на черном рынке за 300 тысяч рублей. Владелец намеревался продать животное на сайте бесплатных объявлений. Но зоозащитники и сотрудники Росприроднадзора увидели объявление и пришли к хозяину под видом покупателей. Животное содержали в обычной квартире, никаких лицензий и разрешающих документов на его владение у хозяина не было. Когда сотрудник ведомства раскрыл истинную цель визита, владелец отдал львенка добровольно.

Фото: ТГ-канал Светланы Радионовой.

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