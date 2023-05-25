В Башкирии из-за взрывных работ ограничат движение на трассе М-5 «Урал»

На участке трассы М-5 «Урал», где ведется реконструкция, временно перекроют движение. 25 мая из-за проведения буровзрывных работ будет ограничен проезд на участке 1565 км – 1576 км в Ашинском районе Челябинской области, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

Ограничение будет действовать с 10:00 до 13:00. Легковой транспорт может объехать по маршруту Аша - Миньяр - Сим. На время буровзрывных работ автобусам и грузовикам проезд будет запрещен.