Хроническая обструктивная болезнь лёгких: кто в зоне риска?

ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких) – заболевание, которое вызывает ограничение потока воздуха в дыхательных путях и приводит к затруднению дыхания. По данным ВОЗ, ХОБЛ является третьей ведущей причиной смертности в мире. Эксперты полагают, что к 2030 году это заболевание займет седьмое место по причинам потери трудоспособности. Россия также относится к числу стран с высокой распространенностью этого заболевания. По оценкам специалистов, в нашей стране может быть от 8 до 11 млн. больных ХОБЛ.

«Распространенность ХОБЛ в нашем регионе находится на том же уровне, что и в среднем по России. Мы ведем большую работу по диагностике и лечению ХОБЛ, ежегодно регистрируем как вновь появляющиеся случаи, так и оцениваем количество больных с подтвержденным диагнозом, в том числе находящихся на диспансерном учете», – рассказала главный внештатный пульмонолог Минздрава РБ, заведующий отделением пульмонологии Клиники БГМУ, кандидат медицинских наук Лилия Сергеевна Козырева.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ПОЯВЛЕНИЯ БОЛЕЗНИ

К развитию ХОБЛ приводит сочетание образа жизни человека, так называемых внешних факторов и внутренних. Основными внешними причинами являются: курение, плохая экология, питание, социально-экономический фактор, а также перенесенные в детстве заболевания легких. Но, как показывает множество исследований последних лет, на развитие ХОБЛ может влиять, в том числе, работа на вредном производстве.

По словам Лилии Козыревой, существуют профессии, у представителей которых имеется более высокий риск развития хронической обструктивной болезни легких – это работники предприятий с повышенным уровнем запыленности производства: шахтеры, работники угледобывающей и химической промышленности, стекольных предприятий. Более высокий риск развития заболевания также имеют работники котельных и предприятий с меняющимися температурными режимами, водители, механизаторы, трактористы.

РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Егор К. из Уфы на протяжении 20 лет работает на нефтеперерабатывающем заводе. Впервые почувствовал одышку 7 лет назад, но не придал этому значения и списал все на курение. Однако со временем состояние здоровья мужчины ухудшалось. Он не мог больше заниматься физической активностью, даже повседневные дела (например, уборка квартиры) стали для него настоящим испытанием. Сезонные ОРВИ также переносились очень тяжело. Мужчина обратился за помощью к врачу. Основные жалобы были: кашель с мокротой, выраженная одышка. После проведения обследования Егору диагностировали ХОБЛ.

Благодаря назначенной терапии симптомы заболевания стали беспокоить Егора гораздо меньше. Постоянный контроль лечащего врача помог ему осознать важность ведения здорового образа жизни: мужчина перестал курить, вернулся к физическим нагрузкам.

Специалисты предупреждают: время имеет решающее значение в борьбе с ХОБЛ, поэтому крайне важно вовремя заметить появляющиеся симптомы заболевания. Среди них – увеличение числа респираторных инфекций, постоянный кашель, выделение обильной слизи (иногда со сгустками крови) при кашле, одышка при обычной физической нагрузке (например, подъем на второй этаж), шумное дыхание с посторонними звуками, которые могут быть слышны даже окружающим. Также могут возникнуть синдром ночного апноэ (кратковременные остановки дыхания во сне), повышенная усталость, снижение работоспособности. При наличии хотя бы нескольких из этих симптомов следует обратиться к врачу-пульмонологу.

«Возможность вести свою профессиональную деятельность у пациента с ХОБЛ уменьшается по мере прогрессирования заболевания: легкая и среднетяжелая степень еще позволяют ему выполнять свои должностные обязанности, например, когда человек работает в офисе. Но если мы говорим о тяжелом физическом труде, то потеря трудоспособности наступает гораздо раньше. Это связано с тем, что при ХОБЛ нарушается физическая форма у пациентов, и по мере прогрессирования заболевания трудоспособность снижается быстрее», – подчеркивает Лилия Сергеевна.

ХОБЛ НЕ ПРИГОВОР