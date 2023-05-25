Радий Хабиров вручил лесничествам ключи от новой техники

Более 40 пожарных машин, внедорожников и квадроциклов передали специалистам, которые занимаются охраной леса. Они же в случае пожаров и борются с огнем.

Этого зверя сотрудники лесхоза легко приручат. Автоцистерна выполнена на базе «Урала». Машина повышенной проходимости. Две таких отправятся в лесные районы Башкортостана – Учалинский и Зилаирский. Как раз в этой части республики в позапрошлом году бушевали пожары. Тогда ситуация показала, что техники в лесном хозяйстве не хватает. А ведь именно это ведомство в первую очередь должно заниматься тушением лесных пожаров.

Обновление техники лесхоза началось еще четыре года назад. 40 процентов территории республики – это леса. Леса, которые прорастают в том числе в горной местности. Так что в пользование сотрудники получают и квадроциклы. В Белорецком районе на лесных пожарах их активно применяли для разведки. И уже много лет в работе незаменимы отечественные внедорожники.

Глава Башкортостана передал лесничествам республики 12 лесопожарных машин и 32 патрульных автомобиля. Новую технику приобрели в рамках федерального проекта «Сохранение лесов».

Очень рад, что сегодня появилась возможность поблагодарить вас за заботу о наших лесах и пожать вам руки. Лес – одно из главных богатств Башкортостана. Это в том числе экологическое и культурное богатство. Вместе мы многое делаем для того, чтобы сохранить лесной фонд. В последнее время погодные условия способствуют возникновению большого количества природных пожаров. При этом с вашей помощью, поддержкой МЧС нам удаётся не допускать большого ущерба. Большое за это спасибо.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров вручил лесничествам ключи от новой техники

Лесники уже занимаются высадкой саженцев. В прошлом году республика перевыполнила план по лесовосстановлению.

Мы практически приблизились к стопроцентной оснащённости техникой. Не все отрасли могут похвастаться такими показателями. Но именно на лесопожарных службах лежит большая ответственность за сохранение зелёных насаждений и безопасность населённых пунктов. Это непростая работа. Поэтому мы стараемся при любой возможности укреплять материальную базу лесничеств.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Мобильность – это то, что необходимо лесникам для охраны такой большой территории. Лесничество сейчас приблизилось к стопроцентной оснащённости техникой. Как для патруля, так и для тушения огня. Сами себя специалисты настраивают на то, что лето выдастся жарким во всех смыслах, но всё же ждут, что дожди потушат огонёк их опасений.

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