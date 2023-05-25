Радий Хабиров вручил лесничествам ключи от новой техники

Более 40 пожарных машин, внедорожников и квадроциклов передали специалистам, которые занимаются охраной леса. Они же в случае пожаров и борются с огнем.
Этого зверя сотрудники лесхоза легко приручат. Автоцистерна выполнена на базе «Урала». Машина повышенной проходимости. Две таких отправятся в лесные районы Башкортостана – Учалинский и Зилаирский. Как раз в этой части республики в позапрошлом году бушевали пожары. Тогда ситуация показала, что техники в лесном хозяйстве не хватает. А ведь именно это ведомство в первую очередь должно заниматься тушением лесных пожаров.
Обновление техники лесхоза началось еще четыре года назад. 40 процентов территории республики – это леса. Леса, которые прорастают в том числе в горной местности. Так что в пользование сотрудники получают и квадроциклы. В Белорецком районе на лесных пожарах их активно применяли для разведки. И уже много лет в работе незаменимы отечественные внедорожники.
Глава Башкортостана передал лесничествам республики 12 лесопожарных машин и 32 патрульных автомобиля. Новую технику приобрели в рамках федерального проекта «Сохранение лесов».
Лесники уже занимаются высадкой саженцев. В прошлом году республика перевыполнила план по лесовосстановлению.
Мобильность – это то, что необходимо лесникам для охраны такой большой территории. Лесничество сейчас приблизилось к стопроцентной оснащённости техникой. Как для патруля, так и для тушения огня. Сами себя специалисты настраивают на то, что лето выдастся жарким во всех смыслах, но всё же ждут, что дожди потушат огонёк их опасений.