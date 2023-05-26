В Башкирии прошли учения по отработке действий при вспышке птичьего гриппа

В деревне Венеция Дюртюлинского района введен режим ЧС из-за вспышки птичьего гриппа. Но это лишь легенда командно-штабных учений. Населенный пункт был оцеплен.
Здесь прошел смотр сил и средств спасательных служб, показаны процедуры изъятия птиц из зараженных участков, симуляция бескровного убоя, уничтожения зараженных объектов и дезинфекция помещений. На учения приехали и представители соседних регионов.
Также была смоделирована ситуация ДТП с участием нескольких машин и пострадавшими. Слаженность действий продемонстрировали сотрудники ГИБДД и пожарные, оцепив участок и охладив цистерну с топливом. Спасатели деблокировали «пострадавших» пассажиров с помощью аварийно-спасательного инструмента и передали их медикам.