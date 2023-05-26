В Башкирии прошли учения по отработке действий при вспышке птичьего гриппа

В деревне Венеция Дюртюлинского района введен режим ЧС из-за вспышки птичьего гриппа. Но это лишь легенда командно-штабных учений. Населенный пункт был оцеплен.

Здесь прошел смотр сил и средств спасательных служб, показаны процедуры изъятия птиц из зараженных участков, симуляция бескровного убоя, уничтожения зараженных объектов и дезинфекция помещений. На учения приехали и представители соседних регионов.