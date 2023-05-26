Из Башкирии на курорты Черного моря будет курсировать двухэтажный комфортабельный поезд

Из башкирской столицы к Черному морю запустили новый двухэтажный поезд. Транспорт начнет выполнять популярный маршрут уже завтра, 27 мая.

Первым рейсом нового поезда станет Уфа - Имеретинский курорт. Презентация транспорта состоялась на вокзале Уфы. Новый поезд оснащен кондиционерами и биотуалетами, а в одном из вагонов есть специальное подъемное устройство для людей с ограниченными возможностями здоровья.