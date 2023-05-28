Сегодня, 28 мая, в Уфе состоится закрытие международной книжной ярмарки «Китап-байрам». Официальное закрытие состоится на Советской площади.
В 16:00 запланировано подведение итогов работы гастрономической зоны, конкурса «Книга года на земле Урал-Батыра», а также подписание соглашений.
Церемонию закрытия книжной ярмарки «Китап-байрам» будет вести популярный российский телеведущий Дмитрий Дибров. Начало торжественной церемонии — 17:00.
В 17:30 — «Время читать». В течение получаса руководители министерств и ведомств будут читать отрывки из своих любимых произведений.
В 18:00 начнется моноспектакль «Евгений Онегин» с участием известного российского актера театра и кино, заслуженного артиста РФ Дмитрия Дюжева.
В 19:00 состоится спектакль-концерт, симфосказка «Снегурочка» с участием российской актрисы театра и кино, заслуженной артистки РФ Дарьи Мороз и музыканта Петра Дранги.
Завершится праздничная программа просмотром художественного фильма «Алые паруса». Начало показа — в 20:00.
Фото: ИА Башинформ.