В Уфе «День 1000 велосипедистов» собрал рекордное число участников

В администрации Уфы рассказали об итогах традиционного фестиваля «День 1000 велосипедистов».

Фото №1 - В Уфе «День 1000 велосипедистов» собрал рекордное число участников

В этом году мероприятие собрало рекордное количество участников. В велозабеге приняли участие 25 тысяч человек.

«День 1000 велосипедистов» впервые за свою двенадцатилетнюю историю начался не с традиционного массового велопробега, а с соревнований среди профессиональных велогонщиков и любителей. Велогонка на 15 км собрала сильнейших спортсменов Башкирии. Соревнования в масс-старте и индивидуальной гонке проходили по проезжей части проспекта Октября.

По итогам «Гонки 1000 велосипедистов» победу среди женщин одержала Ольга Кондратенко. Среди мужчин сильнейшим стал Данил Конотоп.

И все же самым долгожданным событием по традиции стал массовый велопробег, собравший в этом году рекордное количество участников. Впервые число стартовавших перешагнуло отметку в 25 тысяч человек.

пресс-служба администрации г. Уфы 

Велоколонну возглавили вице-премьер правительства Башкортостана Ирек Сагитов, министр спорта Башкирии Руслан Хабибов, замглавы администрации Уфы Владимир Жебровский, а также спортсмены республиканской спортивной школы олимпийского резерва по велоспорту.

Фото: ИА Башинформ. 

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