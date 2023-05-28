В Уфе «День 1000 велосипедистов» собрал рекордное число участников

«День 1000 велосипедистов» впервые за свою двенадцатилетнюю историю начался не с традиционного массового велопробега, а с соревнований среди профессиональных велогонщиков и любителей. Велогонка на 15 км собрала сильнейших спортсменов Башкирии. Соревнования в масс-старте и индивидуальной гонке проходили по проезжей части проспекта Октября.