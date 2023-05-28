В Уфе «День 1000 велосипедистов» собрал рекордное число участников

В администрации Уфы рассказали об итогах традиционного фестиваля «День 1000 велосипедистов».
В этом году мероприятие собрало рекордное количество участников. В велозабеге приняли участие 25 тысяч человек.
«День 1000 велосипедистов» впервые за свою двенадцатилетнюю историю начался не с традиционного массового велопробега, а с соревнований среди профессиональных велогонщиков и любителей. Велогонка на 15 км собрала сильнейших спортсменов Башкирии. Соревнования в масс-старте и индивидуальной гонке проходили по проезжей части проспекта Октября.
По итогам «Гонки 1000 велосипедистов» победу среди женщин одержала Ольга Кондратенко. Среди мужчин сильнейшим стал Данил Конотоп.
Велоколонну возглавили вице-премьер правительства Башкортостана Ирек Сагитов, министр спорта Башкирии Руслан Хабибов, замглавы администрации Уфы Владимир Жебровский, а также спортсмены республиканской спортивной школы олимпийского резерва по велоспорту.
Фото: ИА Башинформ.