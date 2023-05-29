В школе ЛНР, отремонтированной рабочими из Башкирии, прозвенел последний звонок

Первый шаг во взрослую жизнь сделали выпускники школы № 22 имени Минигали Шаймуратова в городе Петровское Луганской народной республики. Последний звонок прозвучал для учеников 9 и 11 классов. С какими успехами они закончили обновленное учебное заведение и видят своё будущее?

Ученики несколько дней готовились к волнительному моменту в своей жизни, но последние штрихи приходится вносить у порога школы. В последний учебный день они должны выглядеть идеально. Эти минуты они не забудут никогда.

Первый шаг во взрослую жизнь сделали 54 выпускника 9 и 11 классов. И последний учебный год выдался для них особенно продуктивным. Не только комфортные условия, созданные строителями из Башкортостана, но и современное школьное оборудование позволили подтянуться по всем предметам.

Среди выпускников – будущие учителя, врачи, строители, нефтяники, юристы, экономисты. Ребята выбирают мирные профессии и планируют получать высшее образование не только в Луганске.

Особый день сегодня и для классных руководителей, которые стали для своих учеников и второй мамой, и самым близким другом. Отпуская своих детей во взрослую жизнь, они уверены, что это не последняя встреча.

Свои пожелания выпускникам сказали первоклассники и услышали в ответ советы от старших друзей: учиться на отлично, поддерживать друг друга во всём и беречь родную школу. А сама церемония завершилась трогательной традицией. Ученики сказали спасибо своим преподавателям, а классные руководители перерезали зелёные ленты, символизирующие начало уже самостоятельного пути.