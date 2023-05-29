В школе ЛНР, отремонтированной рабочими из Башкирии, прозвенел последний звонок

Первый шаг во взрослую жизнь сделали выпускники школы № 22 имени Минигали Шаймуратова в городе Петровское Луганской народной республики. Последний звонок прозвучал для учеников 9 и 11 классов. С какими успехами они закончили обновленное учебное заведение и видят своё будущее?
Ученики несколько дней готовились к волнительному моменту в своей жизни, но последние штрихи приходится вносить у порога школы. В последний учебный день они должны выглядеть идеально. Эти минуты они не забудут никогда.
Первый шаг во взрослую жизнь сделали 54 выпускника 9 и 11 классов. И последний учебный год выдался для них особенно продуктивным. Не только комфортные условия, созданные строителями из Башкортостана, но и современное школьное оборудование позволили подтянуться по всем предметам.
Среди выпускников – будущие учителя, врачи, строители, нефтяники, юристы, экономисты. Ребята выбирают мирные профессии и планируют получать высшее образование не только в Луганске.
Особый день сегодня и для классных руководителей, которые стали для своих учеников и второй мамой, и самым близким другом. Отпуская своих детей во взрослую жизнь, они уверены, что это не последняя встреча.
Свои пожелания выпускникам сказали первоклассники и услышали в ответ советы от старших друзей: учиться на отлично, поддерживать друг друга во всём и беречь родную школу. А сама церемония завершилась трогательной традицией. Ученики сказали спасибо своим преподавателям, а классные руководители перерезали зелёные ленты, символизирующие начало уже самостоятельного пути.
Так получилось, что выпускники школ Донбасса повзрослели раньше своих сверстников из других регионов страны. Но объединяет всех одно. Пусть сегодня для них прозвучал последний звонок, но это точно не последняя встреча друг с трудом и со своими учителями.