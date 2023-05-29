В Башкирии предложили установить максимальную плату за парковку

Министерство транспорта и дорожного хозяйства предлагает установить плату за пользование платными парковками. Проект постановления опубликован на официальном сайте для публичного обсуждения.
Предлагается внести плату за пользование парковками в зависимости от места ее размещения, уровня заполняемости, времени стоянки и типа транспортного средства. Максимальную стоимость парковки планируют установить 57 рублей за час.
По предварительной информации, методика разработана с целью снизить транспортную нагрузку, особенно в центре городов республики. Также для обеспечения доступности парковочных мест и стимулирование автовладельцев на использование автостоянок.