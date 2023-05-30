В одном из хозяйств Башкирии показали, как проходит заготовка сенажа

60 тонн корма в день необходимо для содержания одной из ферм Калтасинского района. Аграрии «Победы» намерены одержать победу в борьбе с погодой – несмотря на заморозки, планируют восполнить потери сенажа. В районе приступили к уборке травы, начали консервацию. Сенаж укладывают в ямы. Необходимо собрать несколько тысяч тонн, чтобы обеспечить коров кормом. Это в свою очередь способствует хорошим показателям по надоям молока.

Анализ сенажа проводят не только дедовским методом. Проверяют сырьё и в лаборатории. Трава должна быть провялена хотя бы до 65% влажности. Сейчас косят культуру козлятник восточный, старт периода определяется по внешним признакам, когда началась фаза бутонизации. Так сохранят максимум полезных свойств.

Калтасинский район одним из первых начал кормозаготовку. В апреле стартовал яровой сев. Он произведён на площади почти 18 тысяч гектаров.

В хозяйстве «Победа» первую победу уже одержали – первыми в Калтасинском районе закрыли часть сенажа в яму. Проблему с недостатком сенажа могут решить вторым укосом, техника вновь выйдет на поля, когда вырастет трава на месте срезанной.