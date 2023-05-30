Первая Международная книжная ярмарка «Китап-байрам» в Уфе: как это было

В Уфе прошла первая Международная книжная ярмарка «Китап-байрам». Участие в ней приняли 206 издательств, посетили ярмарку 52 тысячи гостей из 6 стран и 16 городов России. Об итогах масштабного события – в нашем специальном репортаже.
Свершилось! Первая международная книжная ярмарка – в Уфе. Три месяца организационных работ, три ярких, содержательных дня. 206 издательств, 6 стран, 16 городов России, 162 тысячи гостей, 52 тысячи экземпляров проданных книг. Предложение Союза писателей Республики Башкортостан, поддержанное Главой Республики Радием Хабировым, воплотилось в яркое историческое и культурное событие. Уфа на три дня стала книжной столицей страны.
Мероприятие организовано по аналогии с Московской международной книжной выставкой-ярмаркой на ВДНХ и книжным фестивалем «Красная площадь». «Китап-байрам» стал площадкой обмена опытом для авторов, издательств, книжных магазинов и читателей, открыл новые возможности для популяризации и распространения книг. Более того, как отметил глава республики, расширился смысл мероприятия.
Помощник Президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, председатель правления Союза писателей России Николай Иванов и другие почетные гости отметили значимость мероприятия и поблагодарили руководство республики за внимание к книге.
Много ярких моментов было на «Китап-байраме». Один из них, наиболее значимых – возвращение уникальной исторической книги, оригинал которой сто лет назад уже был в Уфе. Это рукописная копия священного Корана Усмана, относящаяся к VII веку. Она хранилась в музее медресе в Ташкенте. В прошлом году, во время официального визита в Узбекистан, была достигнута договоренность о передаче копии священной книги нашей республике.
Копия Корана Усмана заняла центральное место на выставке «Книжные сокровища» Национального музея Республики Башкортостан и доступна для посетителей. Впоследствии священная книга будет храниться в Евразийском музее кочевых цивилизаций.
Писатели Башкортостана встречали посетителей уже у входа на площадь. Ушедшие и здравствующие, классики и современники, народные и популярные. Как и полагалось, особое внимание уделили творчеству местных литераторов и ученых. Были организованы выставки книг и научно-популярных изданий, проводились встречи, презентации.
На Советской площади, где проходил «Китап-байрам», развернулись зоны вузов, периодической литературы, модельных библиотек. Каждая зона работала по собственной программе.
На международной ярмарке 206 издательств, книжных магазинов, частных букинистов, не только из регионов России, но и из Белоруссии, Казахстана и Киргизии представили свои уникальные книги, пособия и другую издательскую продукцию.
Издательства и книжные магазины привлекали читателей не только разнообразием и скидками, но и содержательной культурной программой. На площадках проходили встречи с авторами, автограф-сессии, мастер-классы, викторины и розыгрыши подарков.
На «Китап-байраме» приняли участие библиобусы из шести районов республики. Всего в Башкортостане 8 передвижных библиотек. Библиобусы обслуживают 292 населенных пункта и более 90 тысяч человек. Они не только выдают литературу населению, проводят различные мероприятия, но и предоставляют услуги по ксерокопированию, распечатке текста, доступу на портал Госуслуг.
Площадка «Современная библиотека» стала самой востребованной у посетителей «Китап-байрама», особенно у детей. Здесь, кроме необычных книг, сосредоточено большое количество настольных и спортивных игр, интерактивного оборудования.
Гости ярмарки всех возрастов были в восторге от книг с запахами, фотикулярных книг, книг с дополненной реальностью. А единственный в Республике Башкортостан робот-библиотекарь Наум из модельной библиотеки села Наумовка Стерлитамакского района стал настоящей звездой «Китап-байрама».
На площадке консультантами работали директора и сотрудники библиотек нового поколения из Илишевского, Ишимбайского, Караидельского, Кигинского, Салаватского, Стерлитамакского районов, Централизованной библиотечной системы Стерлитамака, Централизованной системы детских библиотек Уфы.
Важным событием в деловой программе «Китап-байрама» стало подписание соглашений между издательствами и союзами писателей. В рамках Международной книжной ярмарки состоялся круглый стол с национальными издательствами. На встрече обсудили проблемы интеграции в общероссийский издательский процесс, популяризации лучших проектов, поговорили о ярмарках и книжной торговле.
На основе подписанных соглашений издательство «Китап» имени Зайнаб Биишевой будет сотрудничать с издательствами «Беларусь», «Таглим» (Республики Кыргызстан) и «Алтын сака» (Казахстан). В планах издать переводы произведений классиков башкирской литературы и современных писателей на белорусском, кыргызском и казахском языках. В свою очередь, «Китап» выпустит в свет произведения писателей из стран-партнеров. Кроме того, стороны договорились об обмене уже изданными книгами для реализации в своих магазинах.
Также свои намерения о сотрудничестве скрепили подписями председатель Союза писателей Башкортостана Айгиз Баймухаметов и первый заместитель председателя Союза писателей Республики Беларусь Елена Стельмах. Соглашение предусматривает обмен литературными изданиями, книгами, журналами, визиты делегаций двух республик и разработку совместных маршрутов в сфере литературного туризма.
Множество ярких мероприятий было организовано на Национальной территории «Китап-байрама». 28 мастеров, 54 района республики – это вышитая карта Башкортостана. На полотне 1,5 на 2 метра – не только природные достопримечательности муниципалитетов, но и уникальные традиции народов, проживающих на их территории.
Вышитую карту презентовали на книжной ярмарке. Ею восхищались и гости «Китап-байрама». Скоро эта красота примет участие во Всероссийском фестивале «Вышитая Россия» в г. Чебоксары. Затем полотно будет выставляться в районных музеях и Национальном музее республики.
В рамках международной книжной ярмарки состоялся пятый Всероссийский фестиваль сказителей (сэсэнов). В нем приняли участие представители Оренбургской, Челябинской, Свердловской областей, республик Дагестан, Саха (Якутия), Алтай, города Москвы, Китая, Малайзии, Республики Узбекистан и, конечно же, Башкортостана. Фестиваль органично вписался в программу книжной ярмарки, ведь эпосы, кубаиры, дастаны, созданные сэсэнами, являются наследием словесности. И такое богатство нужно ценить и хранить, говорят организаторы.
Кубаир-шоу, а по вечерам молодежные народные пляски – башкирский ритайым и русская вечерка – наряду с другими мероприятиями стали украшением «Китап-байрама».