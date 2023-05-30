Первая Международная книжная ярмарка «Китап-байрам» в Уфе: как это было

Много ярких моментов было на «Китап-байраме». Один из них, наиболее значимых – возвращение уникальной исторической книги, оригинал которой сто лет назад уже был в Уфе. Это рукописная копия священного Корана Усмана, относящаяся к VII веку. Она хранилась в музее медресе в Ташкенте. В прошлом году, во время официального визита в Узбекистан, была достигнута договоренность о передаче копии священной книги нашей республике.