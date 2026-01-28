Джойстик вместо автомата: как в Башкирии служат в войсках БПЛА

В Башкортостане продолжается приём на службу по контракту в новый род войск – беспилотных систем. Он был сформирован в конце прошлого года по решению Верховного Главнокомандующего страны Владимира Путина и министра обороны Андрея Белоусова. В чём их преимущества? Мы пообщались с ветераном боевых действий Ильёй Макаровым, который с начала спецоперации был одним из первых, кто создавал и применял дроны в бою.

Теперь помощь в решении вопросов бойцов и их близких – новые обязанности Ильи Макарова. Вернувшись с фронта, мужчина стал работать в военкомате: оформлять документы и консультировать тех, кто собирается отправиться защищать Родину. На передовую он отправился добровольцем, и там был одним из первых, кто учился видеть поле боя через объектив дрона.

Первое время количество беспилотников было ограничено, но наши бойцы учились создавать их сами, без готовых инструкций. С совершенствованием технологий улучшаются и условия несения службы: на СВО дроны применяются повсеместно, они повышают точность поражения цели и обеспечивают эффективную оборону. Новые подразделения беспилотных войск сегодня считаются элитой, улучшена безопасность.

Отбор ведут для подготовки высококлассных бойцов, управляющих джойстиком вместо автомата. Она проходит два месяца в специальном учебном центре, а контракт с Минобороны гарантирует, что без согласия с «цифровой» работы на другую не переведут. Военнослужащему полагаются те же льготы и особые премии за эффективность службы – до 500 тысяч рублей.

Понимание ценности мирной жизни Илья Макаров привёз домой. Вместе с супругой они нашли свой новый, тихий фронт работы – ферму по разведению перепелов. За два года – уже 1,5 тысячи голов.