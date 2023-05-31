Пережившая блокаду Ленинграда жительница Башкирии отметила 100-летний юбилей

100 лет исполнилось Клавдии Смирновой, пережившей блокадный Ленинград. Страшную зиму 1941-1942 г. она проработала в госпитале. В феврале от голода умер её брат. В марте – мать, которую похоронили только через две недели.

Война не пощадила и отца Клавдии Петровны, он погиб на фронте. А её вместе с другими блокадницами повезли на Северный Кавказ. Прибыли они в разгар немецкого наступления и оказались в оккупации. В 1943 году после освобождения блокадница завербовалась на работу в Северодвинск, где трудилась до 1946 года. В Башкирию приехала в 1952 году, когда мужа направили служить в исправительно-трудовую колонию.