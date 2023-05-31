В ГК «Жилой квартал» рассказали, как получить военную ипотеку в Башкирии

Обеспечение жильем – одна из гарантий социального пакета российского кадрового военного. Каждый военнослужащий по контракту имеет право как на временное жилье для проживания в период службы, так и на помощь государства в приобретении собственной квартиры. Как получить военную ипотеку и на какие объекты она распространяется?
Улучшить жилищные условия кадровые военные и контрактники ВС РФ, согласно действующему Федеральному закону «О накопительной системе жилищного обеспечения военнослужащих», можно, не дожидаясь получения собственного жилья по выслуге лет, воспользовавшись программой «Военная ипотека». Кроме того, согласно поправкам к закону, принятым в конце 2022 года, участники боевых действий и операций могут получить целевой жилищный заём сразу после включения в реестр накопительно-ипотечной системы.
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