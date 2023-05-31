В ГК «Жилой квартал» рассказали, как получить военную ипотеку в Башкирии

Обеспечение жильем – одна из гарантий социального пакета российского кадрового военного. Каждый военнослужащий по контракту имеет право как на временное жилье для проживания в период службы, так и на помощь государства в приобретении собственной квартиры. Как получить военную ипотеку и на какие объекты она распространяется?

Улучшить жилищные условия кадровые военные и контрактники ВС РФ, согласно действующему Федеральному закону «О накопительной системе жилищного обеспечения военнослужащих», можно, не дожидаясь получения собственного жилья по выслуге лет, воспользовавшись программой «Военная ипотека». Кроме того, согласно поправкам к закону, принятым в конце 2022 года, участники боевых действий и операций могут получить целевой жилищный заём сразу после включения в реестр накопительно-ипотечной системы.

Оформить «Военную ипотеку» могут кадровые военные, сотрудники Росгвардии и ФСБ независимо от звания, состава семьи, выслуги лет и наличия собственной недвижимости. У всех, кто состоит в НИС три года и более, уже накопилась вполне достаточная сумма для покрытия первоначального взноса, например, за двухкомнатную квартиру в готовом доме ЖК «Михайловка GreenPlace». И пока военный состоит на службе, ежемесячные платежи будет оплачивать Министерство обороны. На сегодняшний день сумма, выделяемая государством, равняется 29 134 рублям ежемесячно.

Лира Ахметова коммерческий директор ГК «Жилой квартал»

Благодаря индексации в последующие годы сумма от Министерства обороны станет больше вашего ежемесячного платежа, а излишек будет идти в счёт частично-досрочного погашения кредита, что поможет рассчитаться быстрее.

«Жилой квартал» – крупнейший девелопер загородной недвижимости в Башкортостане, который имеет высший балл надёжности в рейтинге единого реестра застройщиков. Все объекты группы компаний «Жилой квартал» аккредитованы Росвоенипотекой, и применить программу «Военная ипотека» можно как на покупку квартиры в готовом или строящемся доме, так и для приобретения коттеджа или таунхауса с собственным земельным участком.

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