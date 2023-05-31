В ГК «Жилой квартал» рассказали, как получить военную ипотеку в Башкирии

Оформить «Военную ипотеку» могут кадровые военные, сотрудники Росгвардии и ФСБ независимо от звания, состава семьи, выслуги лет и наличия собственной недвижимости. У всех, кто состоит в НИС три года и более, уже накопилась вполне достаточная сумма для покрытия первоначального взноса, например, за двухкомнатную квартиру в готовом доме ЖК «Михайловка GreenPlace». И пока военный состоит на службе, ежемесячные платежи будет оплачивать Министерство обороны. На сегодняшний день сумма, выделяемая государством, равняется 29 134 рублям ежемесячно.

Лира Ахметова коммерческий директор ГК «Жилой квартал»