В Башкирию на отдых приехали 149 детей из ДНР

В Уфу прибыл поезд со школьниками из ДНР. Они будут отдыхать в лагере «Орленок» Илишевского района. В День защиты детей там стартует первая летняя смена.

12-летняя Александара Агапова не понаслышке знает, что такое разрывы снарядов. Девочка вместе с братом Мишей приехали в Башкирию из ДНР. Они проведут свои каникулы в башкирском лагере.

Приехали школьники на поезде Ростов-на-Дону-Уфа. Заняли целых три вагона. Встретили их на перроне волонтеры и аниматоры.

Вместе с детьми – учителя. Их девять человек. Для школьников и их сопровождающих запланирован отдых в Башкирии на три недели.

Прибыли 149 школьников из Мариуполя и Донецка. Они ехали трое суток. И сейчас направились в сторону лагеря «Орленок» в Илишевский район.

В программе лагеря – спортивные, этнокультурные мероприятия и различные мастер-классы. Их ожидают и поездки в заповедники, горы, пещеры, на водохранилища и экскурсии по знаковым объектам Уфы. Также с нуждающимся в реабилитации детьми будут работать психологи.