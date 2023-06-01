Спасатели Башкирии опубликовали полный список официальных пляжей республики

Сегодня, 1 июня, в Башкирии открылся купальный сезон-2023. Представители МЧС республики опубликовали полный список официальных пляжей и напомнили о правилах безопасности на воде.
1. Пляж на озерах СОК «Спартак» (город Октябрьский)
2. Городской пляж на озере Ик-Куль ул. Тукаева, 37 (Октябрьский)
3. Пляж турбазы "Тихая гавань" на водоеме «Карьер» (Октябрьский)
4. Пляж дома отдыха «Берёзки», оз. Банное, Абзелиловский район, д. Зеленая поляна, ул. Курортная, 15 (Абзелиловский район)
5. Пляж в районе подвесного моста на правой стороне реки Белой (город Салават)
6. Пляж на левой стороне реки Белой, городская набережная (Салават)
7. Пляж «Котлован», левый берег реки Белой, с. Иванаево (Дюртюлинский район)
8. Пляж д. Новая, река Уза (Чишминский район)
9. Пляж на ландшафтном водоеме с. Ассы, ул. Набережная, 26 (Белорецкий район)
10. Городской пляж Кумертау на городском пруду реки Бабай (Кумертау)
11. Пляж с. Вострецово, на р. Белой (Бураевский район)
12. Пляж д. Калмаш, пруд (Калтасинский район)
13. Пляж д. Василово, река Быстрый Танып (Калтасинский район)
14. Пляж Лукоморье, пруд, с. Михайловка, ул. Садовая 35 (Уфимский район)
15. Пляж на пруду реки Кумьязы, д. Кумьязы (Балтачевский район)
16. Пляж с. Киргиз-Мияки, пруд на реке Булат (Миякинский район)
17. Зона отдыха «На озере Карьерное», Демский район (Уфа)
18. Пляж д. Суровка, озеро Ольховое, Михайловский сельсовет (Уфимский район)
19. Пляж парка «Кашкадан», озеро Кашкадан, мкр. Сипайлово (Уфа)
20. Пляж «Песчаный», река Уфа, Калининский район (Уфа)
21. Пляж санатория Карагай, р. Ик, с. Большеустьикинское (Мечетлинский район)
22. Пляж № 7, д. Кандры-Тюмекеево (Туймазинский район)
23. Пляж № 8, д. Кандры-Тюмекеево (Туймазинский район)
24. Пляж № 9, д. Кандры-Тюмекеево (Туймазинский район)
25. Пляж д. Новомихайловка, р. Дёма (Чишминский район)
26. Муниципальный пляж с. Караидель (река Уфа) (Караидельский район)
27. Муниципальный пляж с. Караидель (река Уфа) сельское поселение Караидельский сельсовет, с. Караидель. ул. Карла Маркса, 31. (Караидельский район)
28. Пляж с. Ахманово, Идяшкинское водохранилище реки Идяшка (Бакалинский район)
29. Пляж с. Месягугово, р. Ай (Дуванский район)
30. Пляж «Солнечный», р. Белая, Кировский район (Уфа)
31. Пляж «Чекмагушевский», пруд села Чекмагуш, микрорайон «Кирпичный завод» (Чекмагушевский район)
32. Пляж «Песчаный», оз. Алма, с. Рсаево (Илишевский район)
33. Пляж д. Татарская Урала, река Буй (Янаульский район)
34. Пляж «Санатория «Юбилейный» на озере Якты-Куль (Абзелиловский район)
35. Пляж санатория Якты-Куль, оз. Банное (Абзелиловский район)
36. Пляж д Кояново, пруд (Калтасинский район)
37. Пляж д. Улянды, озеро Северные Улянды (Абзелиловский район)
38. Пляж с. Канлы-Туркеево, пруд на р. Багин (Буздякский район)
39. Пляж д. Старомухаметово, р. Ай (Кигинский район)
40. Пляж д Амзибаш, пруд Амзя (Калтасинский район)
41. Пляж д. Кокуш, пруд (Калтасинский район)
42. Пляж д. Янтимирово, пруд на р. Мата (Балтачевский район)
43. Пляж на территории парка «Яшлек», озеро Мальчишечье, с. Аскино (Аскинский район)
44. Пляж на территории парка «Поющие родники», пруд ручья Безымянный (Белебей)
45. Пляж детского оздоровительного лагеря «Терешковой», оз. Калкан, д. Калканово (Учалинский район)
46. Пляж МАУ ДОЛ «Спартаковец», Нугушское водохранилище, д. Сергеевка, детский (Мелеузовский район)
47. Пляж МАУ ДООЦТК «Бригантина» Бельское лесничество ФГУ Национальный парк «Башкирия» (Мелеузовский район)
48. Пляж МАУ ДОЛ «Орлёнок», озеро Талкас, д. Исяново (Баймакский район)
49. Пляж на р. Белой в районе Сода у Бельского моста Стерлитамака, ул. Халтурина, д. 290 (Небо на двоих) (Стерлитамак)
50. Городской пляж на озере Апаиш (Агидель)
51. Пляж реки Малый Кизил, с. Новоабзаково (Белорецкий район)
52. Павловский парк, Павловское водохранилище, с. Павловка, зона отдыха «Бирючево поле» (Нуримановский район)
53. Пляж в центре д. Балыклыкуль (средний пруд) (Аургазинский район)
54. «Городской пляж», левый берег реки Белой (Дюртюли)
55. Пляж УНПП «Солуни», Павловское вдхр. реки Уфа, с. Павловка (Нуримановский район)
56. Пляж с. Черниговка, озеро Бочкарёвское, РБ (Чишминский район)
57. Пляж «Сипайловское Сочи» Октябрьский район р. Уфа (Уфа)
58. Пляж загородного клуба «Бухта Кила», Павловское водохранилище реки Уфа, (Нуримановский район)
59. Пляж на р. Юг в пруду «Вязовка», с. Вязовка (Татышлинский район)
60. Пляж на р. Бармыш с. Верхние Татышлы (Татышлинский район)
61. Пляж на р. Быстрый Танып, д. Ивановка (Татышлинский район)
62. Пляж на берегу пруда реки Потеха, прилегающий к городскому парку № 1 (Благовещенск)
63. Пляж на берегу затона реки Белая с правой стороны дамбы (Благовещенск)
64. Пляж № 2 «Парк отдыха «Ильмурзино», озеро Ильмурзино, вблизи д. Ильмурзино, (Кушнаренковский район)
65. Городской пляж Мелеуза, река Белая (Мелеуз)
66. Пляж д. Таш-Асты, река Зилим (Гафурийский район)
67. Пляж р. п. Чишмы, река Калмашка (Чишминский район)
68. Пляж базы отдыха Башкирская Рица, Павловское водохранилище реки Уфы, с. Павловка (Нуримановский район)
69. Пляж «Берег Солнца», река Уфа, мкр. Сипайлово, р. Уфа (Уфа)
70. Пляж Тайрук, река Тайрук (Ишимбай)
71. Пляж «Городской», река «Белая» (Ишимбай)
72. Пляж с. Старосубхангулово, между двумя мостами через р. Белую (Бурзянский район)
73. Пляж АУДОД ОВЛ «Агидель», река Белая, местность «Кузембет», с. Старосубхангулово, (Бурзянский район)
74. Пляж на Слакском вдхр., с. Слак (Альшеевский район)
75. Пляж на старом Ташлинском пруду, с. Ташлы (Альшеевский район)
76. Пляж на Воздвиженском вдхр, с. Воздвиженка (Альшеевский район)
77. Пляж с. Красный Холм, пруд (Калтасинский район)
78. Пляж с. Кусимовский рудник, оз. Банное (Яктыкуль) (Абзелиловский район)
79. Пляж на озере Сабакты д. Геологоразведка (Абзелиловский район)
80. Пляж д. Ключевское, пруд Ключевской (Иглинский район)
81. Пляж филиала МБОО ДО ДЮСШ «Самбо-75» спортивно-оздоровительный лагерь «Друг природы», озеро Аслыкуль, д. Янги-Турмуш (Давлекановский район)
82. Пляж Белорецка, территория отдыха на бережная зона пруда реки Белая з/у № 1» (Белорецк)
83. Пляж № 1 «Парк отдыха «Ильмурзино», озеро Ильмурзино, вблизи д. Ильмурзино (Кушнаренковский район)
84. Пляж д. Кучумово, озеро Лебяжий (Чишминский район)
85. Пляж МБУ ДОЛ «Озеро Графское», озеро Графское (Баймакский район)
86. Пляж базы отдыха «Упкан», озеро Упканкуль, д. Нимислярово (Нуримановский район)
87. Пляж Ак Яр, р.Белая, мр-н Нижегородка, ул. Воронежская (Уфа)
88. Пляж Ак Яр, р.Белая, мр-н Затон, ул. Береговая (Уфа)
89. Пляж на нижнем пруду реки Чатра, с. Кармаскалы, ул. Рябиновая, д. 1/1 (Кармаскалинский район)
90. Городской пляж Бирска, оз. Шамсутдин (Бирск)
91. Пляж на реке Большой Ик, место «Гуделки», с. Исянгулово (Зианчуринский район)
92. Пляж «Клевое место», пруд реки Седяк (Бижбулякский район)
93. Пляж д. Ягодный, ул. Озерная, пруд Ягодный (Иглинский район)
94. Городской пляж на водохранилище реки Худолаз (Туяляс) (Сибай)
95. Городской пляж на учалинском городском пруду (Учалы)
96. Пляж клуба активного отдыха «Звёздный», п. Атамановка (Караидельский район)
97. Пляж «Оло Эйек», река Большой Ик, с. Мраково (Кугарчинский район)
98. Пляжная зона с. Аскрово, водоем Котлован (Абзелиловский район)
99. Пляж с. Кутерем, пруд Садовня (Калтасинский район)
100. Пляж ГАУЗ РБ ДПС «Толпар», пруд, с. Старопетрово (Бирский район)
101. Пляж Эко-отеля «Семейные истории», река Уфа, д. Уразбахты, ул. Набережная, (Караидельский район)
102. Пляж д. Янтышево, река Сакмара (Хайбуллинский район)
103. Пляж с. Наратасты, Шаранское водохранилище реки Сюнь (Шаранский район)
104. Пляж с. Шаранбаш-Князево, пруд реки Шаран (Шаранский район)
105. Муниципальный пляж с. Энергетик, Кармановское водохранилище (Нефтекамск город)
106. Пляж с. Тарказы, пруд села Тарказы (Ермекеевский район)
107. Центральный пляж на озере Талкас, д. Исяново (Баймакский район)
108. Пляж учебно-оздоровительного центра «Юность», озеро Банное, с/с. Ташбулатовский, (Абзелиловский район)
109. Пляж «Старый мост», река Сакмара, с. Юлдыбаево, ул. Заречная, б/н. (Зилаирский район)
110. Пляж д. Малые Шиды, река Салдыбаш (Нуримановский район)
111. Пляж «Водник», Старица реки Белой, около стадиона «Водник», мкр. Затон (Уфа)
112. Пляж Sunrise (Санрайз), озеро Банное д. Зеленая поляна (Абзелиловский район)
113. Пляж СОЛ «Авиатор», Павловское водохранилище, с. Павловка (Нуримановский район)
114. Пляж ДООЛ им А. П. Гайдара, озеро Кандры-Куль (Туймазинский район)
115. Пляж ДООЛ «Кандрыкуль», озеро Кандры-Куль, д. Кандрыкуль, ул. Озерная, д. 30 (Туймазинский район)
116. Пляж «Дом рыбака», за трассой M5 (Октябрьский город)
117. Пляж дома отдыха «Ахуново», пруд реки Кидыш (Учалинский район)
118. Пляж базы отдыха Альтор, Павловское водохранилище, с. Павловка (Нуримановский район)
119. Зона отдыха «На озере Теплое», Калининский район (Уфа)
120. Пляж с. Малояз, река Юрюзань (Салаватский район)
121. Пляж с. Октябрьское, пруд реки Червонные Озерки (Стерлитамакский район)
122. Пляж на реке Кама, с. Николо-Березовка (Краснокамский район)
123. Пляж с. Матраево, Бузавлыкское водохранилище (Зилаирский район)
124. Пляж МАУ ДОЛ «Дружба», левый берег реки Сакмара, д. Малоюлдыбаево (Зилаирский район)
125. Пляж Зеркальный, река Инзер, с. Абзаново (Архангельский район)
126. Пляж с. Языково, пруд на реке Кармасан (Благоварский район)
127. Пляж с. Новоюзеево, озеро Чукаево (Шаранский район)
128. Пляж на реке Самаръелга, с. Тятер-Арасланово (Стерлибашевский район)
129. Пляж на озере Олокуль, с. Нимислярово, ул. Интернациональная (Нуримановский район)
130. Пляж на р. Юг в пруду «Вязовка», с. Вязовка (Татышлинский район)