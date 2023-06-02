В Уфе завершился детский форум «Арт-Курултай»

Третье по счету масштабное мероприятие собрало на площадке Конгресс-холла «Торатау» самых талантливых детей республики. Мастер-классы, развлечения, деловые беседы – для ребят подготовили насыщенную праздничную программу.

Мастера с удовольствием делятся своими знаниями с детьми. На площадке арт-пространства «Детское кино» провели кастинг в полнометражный фильм и занятие по режиссуре и анимации. Так форум помогает детям определиться с профессией, увидеть свои сильные стороны и понять к чему тяготеет душа.

Пока одни обучаются рукоделию, другие знакомятся с музыкальными инструментами. Звук курая собрал детей на одной площадке. Кто-то пробует "свистеть" на зарубежных инструментах.

Пока дети пробуют свои силы в творчестве, взрослые обсуждают в деловых беседах серьезные вопросы. На повестке дня – создание условий для маломобильных детей в учебных заведениях искусств. Уфимским школам искусств требуется внедрение адаптивных учебных программ.

Не остались в стороне и дети. Чувствуя себя депутатами Курултая, они приняли участие в заседании. Ребята представили свои проекты в области искусства, образования, архитектуры с председателем попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабировой.

В этом году мы создали и для вас в том числе общественное пространство – «Пространство РяДом», куда я вас приглашаю. Вы можете прийти, получить совет от опытных людей и сделать что-то полезное. Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья»