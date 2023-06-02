Бойцы из Башкирии навестили отправившую им свой автомобиль УАЗ пенсионерку

В Благовещенский район Башкирии вернулись бойцы СВО. Участники спецоперации приехали на родину в двухнедельный отпуск. Об этом рассказал глава района Олег Голов.
По его словам, мужчины пришли в гости к местной жительнице Валентине Петровой, которая отправила на передовую свой УАЗ.
Как написал в своих соцсетях глава района, за чашкой чая бойцы и пенсионерка хорошо пообщались, мужчины рассказали о службе и о том, как им в условиях специальной военной операции важна поддержка благовещенцев.
Ранее в Уфе проводили добровольческую артиллерийскую батарею и медицинскую роту. Они войдут в состав башкирского добровольческого мотострелкового полка «Башкортостан». Медицинская рота будет носить имя командира медико-санитарного эскадрона 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Ахмета Давлетова, а артиллерийская - героя Великой Отечественной войны, уроженца Стерлитамакского района Алексея Сухорукова.