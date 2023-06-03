В Башкирии прошел «Предпринимательский сабантуй-2023»

В Караидельском районе прошёл «Предпринимательский сабантуй». Он приурочен ко Дню российского предпринимательства и Году полезных дел для малой родины «Атайсал». Около сотни предпринимателей и бизнес-шерифов республики собрались на одной площадке.

Сабантуй не прошел без традиционных игр, но и на деловые вопросы время тоже нашлось. Представители Министерства предпринимательства и туризма здесь же проводили консультации. В частности, касающиеся новых мер поддержки в сфере туризма. В этом году её смогут получить 70 проектов, суммы доходят до 10 миллионов рублей.