Лаборатории, форумы и поддержка пчеловодов: как в Башкирии сохраняют местную популяцию пчел

В Башкирии накануне Всемирного дня пчел прошла научно-практическая конференция. Говорили о безопасности и ценности полосатых тружениц, рассмотрели вопрос сохранения отдельных видов пчел, поддержку сельскохозяйственного производства, благоприятного для насекомых-опылителей. Симпозиум можно назвать и историческим – впервые в России готовят номинацию «Бортевое пчеловодство» в список сельскохозяйственного наследия. Также в Бурзянском районе может появиться музей бортевой пчелы. Подробнее о том, какая работа ведется в части защиты башкирской популяции северно-русской пчелы – в нашем специальном репортаже.
Деревянная ложка для этих маленьких тружеников стала трансфером в новый дом. В колоду полосатых жильцов заселяют с осторожностью, чтобы не навредить и не разозлить их. Но главная опасность при переселении крылатой эскадрильи – это вовсе не укусы, а потеря матки. Без неё маленькие труженики не будут жить даже в самой комфортной колоде. Поэтому в каждую ложку пчёл Азамат Загидуллин всматривается с особым вниманием, выискивая в гуще трудолюбивых насекомых ту самую, медовую королеву.
В этом году пасека Азамата Загидуллина разрослась с 60 колод до 360. Каждый домик для пчёл делают вручную. В Башкортостане борти и колоды изготавливают лишь в двух районах республики – в Белорецком и Бурзянском. Делают все по особым правилам. Большое значение имеет не только выбор дерева и его размер, но и последующая обработка. Бревно сушат, обжигают и натирают березовыми ветвями.
Пока пасечник подготавливал колоду к заселению, парочка пчелосемей решила найти себе идеальное жилище самостоятельно. Сперва гудящая масса облепила вершину сосны. И пока мы решали, как безопаснее их оттуда снять, полосатые разведчики вернулись с новостями, и рой покинул насиженное место раньше, чем мы успели до него добраться. Погоня за ним успехом не увенчалась. Несмотря на все наши старания, крылатый десант оказался быстрее нас и скрылся в листве.
Хуже, чем улетевшие пчелы, для пасечника могут быть только недобросовестные продавцы-гастролеры с завозными насекомыми из других регионов. В попытке заработать на бренде башкирского мёда они не просто обворовывают местных, так ещё и портят популяцию. От скрещивания чистопородных маток среднерусских широт с заграничными мигрантами получаются метисы. Вырастают они маленькими и слабыми, портя при этом пчелиный генофонд. Но это лишь верхушка айсберга.
Наболевшие проблемы башкирской пчелы обсудили и в заповеднике «Шульган-Таш». Там накануне Всемирного дня пчел прошла научно-практическая конференция. Говорили о безопасности и ценности полосатых тружеников, рассмотрели и вопрос сохранения отдельных видов пчел, и поддержку сельскохозяйственного производства, благоприятного для насекомых-опылителей. С докладами выступили около 50 участников. К обсуждениям подключались онлайн и зарубежные эксперты.
Симпозиум можно назвать и историческим – впервые в России готовят номинацию «Бортевое пчеловодство» в список сельскохозяйственного наследия. Также в Бурзянском районе может появиться Музей бортевой пчелы. Он будет в форме борти высотой 10 м, где оформят четыре экспозиционных зала.
С особым трепетом за здоровьем полосатых трудяг наблюдают и сами пасечники. Ведь от состояния пчелы зависит её работоспособность и медовый урожай. А хворей у трудолюбивых насекомых хватает. Они, конечно, не чихают и не кашляют, но тоже болеют вирусными, бактериальными и грибковыми недугами.
Первые и самые важные для пчеловодов исследования обычно начинают проводить в начале мая. Пробы собирают, подписывают и отправляют на анализ. Пройти лабораторные исследования ежегодно обязаны все пасечники, которые делают мед на продажу. Кроме того, с 2019 года проверить качество своего продукта пчеловоды могут бесплатно и даже не выезжая из своего населённого пункта. В республике для этих целей запустили настоящий пчелиный поезд здоровья.
Главное преимущество мобильной лаборатории – она может работать удаленно. А значит, бесплатная экспресс-диагностика здоровья пчел стала доступна даже для пасечников из самых отдаленных районов республики. Благодаря современному медицинскому оборудованию специалисты за считанные минуты могут определить тип паразита, который погубил пчелу.
Работа у сотрудников ветеринарии ювелирная. Добраться нужно до самой сути. Организм пчелы может рассказать специалистам, чем питалась полосатая труженица, болела ли и как пережила эту зиму.
Большую часть исследований специалисты проводят прямо в мобильном комплексе и почти сразу дают пасечникам развернутый ответ. Но всё же некоторые анализы требуют гораздо больше времени и средств. Их проводят уже в лаборатории в Уфе.
А вот качество медового урожая проверяют уже в другой лаборатории. Сотрудники Росстандарта знают, как должен выглядеть правильный мед, а самое главное – из чего должен состоять.
Продукция оценивается по многим показателям, проверяется, соответствует она ГОСТу или нет, смотрят содержание сахара, антибиотиков и других веществ. Для исследования мёда у специалистов есть десяток разных методов и инструментов. Но для обычных покупателей такие манипуляции вовсе ни к чему. Обезопасить себя от «неправильного» меда, который делают недобросовестные пчеловоды, достаточно легко.
Пожалуй, самый надёжный способ узнать, какой всё-таки перед нами мёд, это попросить у продавца не просто сертификат соответствия, а именно протокол испытаний. Здесь есть вся информация и не только о наличии вредных веществ, но и прежде всего о качестве этого продукта. И если вы цените в мёде именно целебные свойства, то вам стоит обратить внимание на пункты «диастазное число», или пролин: чем выше их значения, тем больше в мёде ферментов и витаминов. Если же документов на сладкую продукцию у продавца нет, то покупателям стоит обойти его стороной. Ведь в таком мёде может оказаться целый букет, но не трав, а вредных веществ. И ложка такого лакомства может таить в себе серьезную опасность.
Над репутацией и развитием главного башкирского бренда работают и на региональном уровне. Отправной точкой продвижения производства сладкого продукта в республике стала программа развития колодно-бортевого пчеловодства. Она была разработана в феврале этого года по поручению главы республики Радия Хабирова. В этом году для поддержки пасечников в бюджете республики предусмотрели 20 млн рублей. Желающие заняться колодным или бортевым пчеловодством могут получить субсидии на покупку сертифицированных пчелосемей в питомниках, где разводят именно башкирскую породу, а таковых в республике всего четыре. Поддержат финансово и тех, кто решится развивать маточное производство, еще по программе возместят 50 процентов на покупку бортевых колод. Субсидии можно будет пустить и на анализ пчелы, который стоит весьма недешево. Программа распространяется не на весь Башкортостан, а на пять районов – Ишимбайский, Гафурийский, Кугарчинский, Белорецкий и Бурзянский. В них растительность подходит для развития бортевого пчеловодства. Деньги позволят сохранить мир диких пчел и развивать его дальше, а это в свою очередь откроет для туристов новую тропу в глубины Башкортостана.