Лаборатории, форумы и поддержка пчеловодов: как в Башкирии сохраняют местную популяцию пчел

В Башкирии накануне Всемирного дня пчел прошла научно-практическая конференция. Говорили о безопасности и ценности полосатых тружениц, рассмотрели вопрос сохранения отдельных видов пчел, поддержку сельскохозяйственного производства, благоприятного для насекомых-опылителей. Симпозиум можно назвать и историческим – впервые в России готовят номинацию «Бортевое пчеловодство» в список сельскохозяйственного наследия. Также в Бурзянском районе может появиться музей бортевой пчелы. Подробнее о том, какая работа ведется в части защиты башкирской популяции северно-русской пчелы – в нашем специальном репортаже.

Деревянная ложка для этих маленьких тружеников стала трансфером в новый дом. В колоду полосатых жильцов заселяют с осторожностью, чтобы не навредить и не разозлить их. Но главная опасность при переселении крылатой эскадрильи – это вовсе не укусы, а потеря матки. Без неё маленькие труженики не будут жить даже в самой комфортной колоде. Поэтому в каждую ложку пчёл Азамат Загидуллин всматривается с особым вниманием, выискивая в гуще трудолюбивых насекомых ту самую, медовую королеву.

В этом году пасека Азамата Загидуллина разрослась с 60 колод до 360. Каждый домик для пчёл делают вручную. В Башкортостане борти и колоды изготавливают лишь в двух районах республики – в Белорецком и Бурзянском. Делают все по особым правилам. Большое значение имеет не только выбор дерева и его размер, но и последующая обработка. Бревно сушат, обжигают и натирают березовыми ветвями.

Мы начиная с осени и до весны рубим эти колоды. И они все время стоят под открытым небом. Туда то мошки залетают, то снег попадает, то вода дождевая. Азамат Загидуллин, пасечник

Пока пасечник подготавливал колоду к заселению, парочка пчелосемей решила найти себе идеальное жилище самостоятельно. Сперва гудящая масса облепила вершину сосны. И пока мы решали, как безопаснее их оттуда снять, полосатые разведчики вернулись с новостями, и рой покинул насиженное место раньше, чем мы успели до него добраться. Погоня за ним успехом не увенчалась. Несмотря на все наши старания, крылатый десант оказался быстрее нас и скрылся в листве.

Хуже, чем улетевшие пчелы, для пасечника могут быть только недобросовестные продавцы-гастролеры с завозными насекомыми из других регионов. В попытке заработать на бренде башкирского мёда они не просто обворовывают местных, так ещё и портят популяцию. От скрещивания чистопородных маток среднерусских широт с заграничными мигрантами получаются метисы. Вырастают они маленькими и слабыми, портя при этом пчелиный генофонд. Но это лишь верхушка айсберга.

С завозными пчёлами заводятся и возбудители болезни. Есть болезни, которые встречаются только в южных районах, а есть болезни, которые встречаются только в тропической зоне. Эти болезни абсолютно новые, поэтому ветеринарные специалисты к ним тоже не готовы, даже диагностировать эти болезни. Нет способов лечения, нет препаратов против этих болезней. Поэтому это является проблемой, и повышается смертность пчелиных семей, особенно в зимний период. Варис Туктаров, профессор, доктор биологических наук

Наболевшие проблемы башкирской пчелы обсудили и в заповеднике «Шульган-Таш». Там накануне Всемирного дня пчел прошла научно-практическая конференция. Говорили о безопасности и ценности полосатых тружеников, рассмотрели и вопрос сохранения отдельных видов пчел, и поддержку сельскохозяйственного производства, благоприятного для насекомых-опылителей. С докладами выступили около 50 участников. К обсуждениям подключались онлайн и зарубежные эксперты.

Вы знаете, это уникальный форум. Не только привлечение к проблемам пчеловодства, но и в целом к проблемам отрасли. То, что связано с продуктивной деятельностью наших медоносных пчёл, и то, что даёт для нас посыл работать дальше. Мы наследие наше, которое нам создали наши предшественники, должны оберегать. Альфир Маннапов, заведующий кафедрой аквакультуры и пчеловодства РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева

Каждый живой организм, обитающий в природной среде, на стыке человека и природы подвергается угрозе, связанной с ухудшением окружающей среды. Это загрязнение воздуха, загрязнение почвы, загрязнение водных объектов, использование пестицидов. Олег Кобяков, директор офиса продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ

Симпозиум можно назвать и историческим – впервые в России готовят номинацию «Бортевое пчеловодство» в список сельскохозяйственного наследия. Также в Бурзянском районе может появиться Музей бортевой пчелы. Он будет в форме борти высотой 10 м, где оформят четыре экспозиционных зала.

Ну и последний момент – это создание биосферного резервата «Башкирский Урал» площадью более 390 тыс. гектаров. А именно такие площади позволяют без проблем сохранить любые виды и популяции растений и животных. Пока эта территория создана, но основные работы ведутся только в заповеднике «Шульган-Таш» и заказнике «Алтын-Солок». Фитрат Юмагужин, доктор биологических наук, профессор кафедры пчеловодства, частной зоотехнии и разведения животных ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ

С особым трепетом за здоровьем полосатых трудяг наблюдают и сами пасечники. Ведь от состояния пчелы зависит её работоспособность и медовый урожай. А хворей у трудолюбивых насекомых хватает. Они, конечно, не чихают и не кашляют, но тоже болеют вирусными, бактериальными и грибковыми недугами.

Первые и самые важные для пчеловодов исследования обычно начинают проводить в начале мая. Пробы собирают, подписывают и отправляют на анализ. Пройти лабораторные исследования ежегодно обязаны все пасечники, которые делают мед на продажу. Кроме того, с 2019 года проверить качество своего продукта пчеловоды могут бесплатно и даже не выезжая из своего населённого пункта. В республике для этих целей запустили настоящий пчелиный поезд здоровья.

Главное преимущество мобильной лаборатории – она может работать удаленно. А значит, бесплатная экспресс-диагностика здоровья пчел стала доступна даже для пасечников из самых отдаленных районов республики. Благодаря современному медицинскому оборудованию специалисты за считанные минуты могут определить тип паразита, который погубил пчелу.

Работа у сотрудников ветеринарии ювелирная. Добраться нужно до самой сути. Организм пчелы может рассказать специалистам, чем питалась полосатая труженица, болела ли и как пережила эту зиму.

Я определяю возбудителей инвазионной болезни, нозематоз определяю, амебиаз и, конечно, смотрю на наличие пыльцы. От чего погибли пчёлы – от голода или болезни. Раиса Комаристова, ведущий ветеринарный врач Башкирской научно-производственной ветеринарной лаборатории

Большую часть исследований специалисты проводят прямо в мобильном комплексе и почти сразу дают пасечникам развернутый ответ. Но всё же некоторые анализы требуют гораздо больше времени и средств. Их проводят уже в лаборатории в Уфе.

Исследуем по государственному заданию. Это бесплатно, и для пчеловодов это хорошее подспорье. Не нужно никуда ехать, ничего платить. Поэтому они стремятся успеть попасть к нам, сдать свои анализы. Подмор, расплод. Азамат Мухтаров, заместитель директора Башкирской научно-производственной ветеринарной лаборатории

А вот качество медового урожая проверяют уже в другой лаборатории. Сотрудники Росстандарта знают, как должен выглядеть правильный мед, а самое главное – из чего должен состоять.

Если мед грели, если его пытались подделать, то ферменты не поддаются подделке. Если мед ненастоящий, там не будет диастаза и не будет пролина. Оксана Салихова, инженер-лаборант регионального центра Росстандарта

Продукция оценивается по многим показателям, проверяется, соответствует она ГОСТу или нет, смотрят содержание сахара, антибиотиков и других веществ. Для исследования мёда у специалистов есть десяток разных методов и инструментов. Но для обычных покупателей такие манипуляции вовсе ни к чему. Обезопасить себя от «неправильного» меда, который делают недобросовестные пчеловоды, достаточно легко.

Пожалуй, самый надёжный способ узнать, какой всё-таки перед нами мёд, это попросить у продавца не просто сертификат соответствия, а именно протокол испытаний. Здесь есть вся информация и не только о наличии вредных веществ, но и прежде всего о качестве этого продукта. И если вы цените в мёде именно целебные свойства, то вам стоит обратить внимание на пункты «диастазное число», или пролин: чем выше их значения, тем больше в мёде ферментов и витаминов. Если же документов на сладкую продукцию у продавца нет, то покупателям стоит обойти его стороной. Ведь в таком мёде может оказаться целый букет, но не трав, а вредных веществ. И ложка такого лакомства может таить в себе серьезную опасность.

Мы определяем ртуть, мышьяк, свинец, кадмий. Все это тяжёлые металлы. И у них есть эффект накопления в организме. Они попадают из земли, из растений. Оксана Салихова, инженер-лаборант регионального центра Росстандарта