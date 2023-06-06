В уфимском аквапарке провели уроки безопасности на воде для школьников

На тренировку сотрудники МЧС пригласили детей из семей участников специальной военной операции. Команда поисково-спасательного отряда МЧС продемонстрировала наиболее распространенные несчастные случаи на воде, показала алгоритмы спасения утопающего и рассказала, как следует себя вести в опасной ситуации.
Волонтеры-медики провели мастер-класс по оказанию первой помощи. Специалисты считают, что в игровой форме дети лучше воспринимают информацию.
С начала года на водных объектах зарегистрировано 50 происшествий, в том числе с участием детей. За прошлую неделю на реках и водоемах утонули десять человек. Все они находились в состоянии алкогольного опьянения и купались на неофициальных пляжах.