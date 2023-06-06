В Башкирии спасатели оказали помощь мужчине на берегу реки

Накануне спасатели ГК РБ по ЧС спасли мужчину около деревни Новые Каратавлы на реке Юрюзань. В ходе профилактического рейда они заметили его на другой стороне реки и поспешили на помощь.
Оказалось, что житель города Трехгорного Челябинской области отдыха на берегу. Он, услышав приближение грозы, побежал к машине, но поскользнулся и упал. Мужчина почувствовать резкую боль в пояснице и начал звать на помощь.
К счастью, спасатели вовремя заметили пострадавшего и оказали ему помощь.
Фото: ГК РБ по ЧС.