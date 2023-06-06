В Уфе проходит форум СМИ Башкирии «Медиайыйын-2023»

Масштабное мероприятие проводится по инициативе Главы региона Радия Хабирова и стало заметным событием в журналистском сообществе. Участие в работе форума принимают и федеральные эксперты. С мастер-классами выступили председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв, заместитель главного редактора канала Russia Today Анна Белкина и другие известные деятели медиапространства.