Жители и гости Башкирии приняли участие в марийском национальном празднике «Семык»

Гуляния прошли в селе Арлан Краснокамского района. Основной идеей праздника является поминовение умерших родственников и прошение у них благословения на удачу в хозяйственных делах и в быту.

Мероприятие включает в себя традиционные марийские обряды и обычаи. Гости смогли насладиться богатством культур Краснокамского района. После торжественной части на главной сцене состоялся концерт с участием местных творческих коллективов, гостей из Татарстана и Марий Эл.

Также была представлены марийская, башкирская, русская, татарская кухни и народные ремесла.

Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
БАШКОРТТАР-БСТ