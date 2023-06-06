Стало известно, как единый налоговый счет упрощает жизнь бизнесу Башкирии

С начала 2023 года в Башкирии начала действовать упрощенная система уплаты налогов и сборов. Нововведения коснулись как бизнеса, так и обычных граждан. Так, налогоплательщикам теперь не нужно оплачивать счета по отдельности.
Достаточно положить на свой специальный счет необходимую сумму, а налоговая самостоятельно возьмет сколько нужно и куда нужно. Для корректного распределения денежных средств налогоплательщикам необходимо направлять в налоговый орган уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов не позднее 25-го числа месяца, в котором установлен срок уплаты, а оплачивать - не позднее 28-го числа.
Поступившие деньги распределяются в следующем порядке:
- задолженность по НДФЛ
- текущие платежи по НДФЛ
- задолженность по иным налогам, сборам, страховым взносам
- текущие платежи по иным налогам, сборам, страховым взносам
- пени
- проценты
- штрафы.
Если внесенной суммы не хватает, налоговый орган распределит ее между платежами пропорционально их суммам.
Если остались вопросы, можно задать их по номеру телефона Единого контакт-центра ФНС России 8-800-2222-222 (звонок бесплатный). Также налоговая служба проводит семинары и вебинары, с графиками которых можно ознакомиться на их