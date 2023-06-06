Стало известно, как единый налоговый счет упрощает жизнь бизнесу Башкирии

Достаточно положить на свой специальный счет необходимую сумму, а налоговая самостоятельно возьмет сколько нужно и куда нужно. Для корректного распределения денежных средств налогоплательщикам необходимо направлять в налоговый орган уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов не позднее 25-го числа месяца, в котором установлен срок уплаты, а оплачивать - не позднее 28-го числа.