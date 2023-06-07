Из Уфы в Калининград будет курсировать сезонный поезд

Прямой поезд из Уфы в Калининград начнет курсировать в начале июля. Об этом сообщили пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Фото №1 - Из Уфы в Калининград будет курсировать сезонный поезд

Уточняется, что рейсы начнутся 3 июля и будут иметь сезонный характер. Последний поезд отправится в Калининград 31 августа.

С 3 июля по 31 августа в расписание движения поездов АО «ФПК» назначается сезонный поезд № 425/426 Челябинск – Калининград. В пути следования в том числе предусмотрены остановки на станциях Уфа, Самара и Пенза.

пресс-служба Куйбышевской железной дороги

Из Челябинска поезд будет отправляться с 6 июля по 31 августа по четвергам в 23:00. Из Уфы, Самары и Пензы – по пятницам (соответственно в 08:05, 16:23 и 23:02) с прибытием в Калининград по воскресеньям в 13:37. В обратном направлении поезд будет отправляться из Калининграда по понедельникам в 09:27 и прибывать в Пензу, Самару и Уфу в среду (соответственно в 01:56, 09:56 и 20:49), в Челябинск по четвергам в 06:18. Время указано местное.

«Напоминаем, что поезда в Калининград по-прежнему следуют через Литву транзитом без права посадки и высадки пассажиров на территории этого государства. Также сохраняется квота мест – не более 300 пассажиров в одном составе», – отметили в пресс-службе КЖД.

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