Из Уфы в Калининград будет курсировать сезонный поезд

Из Челябинска поезд будет отправляться с 6 июля по 31 августа по четвергам в 23:00. Из Уфы, Самары и Пензы – по пятницам (соответственно в 08:05, 16:23 и 23:02) с прибытием в Калининград по воскресеньям в 13:37. В обратном направлении поезд будет отправляться из Калининграда по понедельникам в 09:27 и прибывать в Пензу, Самару и Уфу в среду (соответственно в 01:56, 09:56 и 20:49), в Челябинск по четвергам в 06:18. Время указано местное.