В Башкирию прибыла группа белорусских туроператоров

Знакомство с турпотенциалом Башкортостана, развитие взаимных туристических потоков в рамках сотрудничества регионов. Группа белорусских туроператоров прибыла в республику. Организатором поездки впервые стало представительство Башкортостана в Минске, созданное по поручению руководителя региона Радия Хабирова. Для гостей подготовили обширную программу. В течение предстоящей недели они посетят природные и культурные достопримечательности республики.

Перелет из Минска в Уфу стал более комфортным. Прямой рейс был возобновлен весной этого года. В составе белорусской делегации есть и туроператоры. Цель поездки – изучить туристические возможности региона.

Первым делом гости отправились к одной из главных достопримечательностей Уфы – к памятнику генералу Шаймуратову на Советской площади. Далее по программе – прогулка у самой большой в Европе конной статуи – памятнику Салавату Юлаеву.

О силе амулета рассказывает гид по «индейскому поселению». Для знакомства с народным бытом достаточно просто посетить так называемую «Территорию индейцев», которая находится в Иглинском районе. Гостей из Белоруссии угощают одним из главных продуктов в рационе индейцев – кукурузой. Но в более современном виде его заменяет попкорн.

Экскурсия по территории, примерка индейских костюмов, фотосессия, метание томогавков, конные прогулки – программа поездки обширна. Больше всего гостей заинтересовала стрельба из традиционного лука.