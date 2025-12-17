В Башкирию с рабочим визитом прибыл замглавы Минсельхоза России

В Башкортостан с рабочим визитом приехал замминистра сельского хозяйства России. Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза республики, Роман Некрасов посетил предприятия агропромышленного комплекса, профильные учебные заведения и принял участие в мероприятиях ветеринарной службы.

В частности, замминистра побывал на молочном комплексе предприятия «Урожай» в Аургазинском районе. Это мегаферма, где содержатся более 6,5 тыс. дойных коров. Объем производства молока в текущем году прогнозируется в объеме более 60 тыс. тонн.