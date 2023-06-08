Министрам строительства и ЖКХ Башкирии огласили приговор

В Уфе огласили приговор министру ЖКХ Башкирии Борису Беляеву и главе минстроя Рамзилю Кучербаеву. Их обвиняли в превышении должностных полномочий, совершенных с причинением тяжких последствий, а также в служебном подлоге.
Ленинский районный суд признал фигурантов уголовного дела и назначил им шесть лет колонии общего режима. Министры также не имеют права занимать госдолжности 2,5 года.
Добавим, что по громкому делу проходили еще трое человек: заместитель начальника управления капитального строительства республики Рамиль Сафин, начальник отдела капитального строительства № 2 управления капитального строительства республики Шадмурат Бикимбетов, а также Юрий Куров. Все они также признаны виновными.
Напомним, с июня по сентябрь 2017 года Рамзиль Кучарбаев, находясь в должности начальника управления капитального строительства республики, Рамиль Сафин — его заместителя, Шадмурат Бикимбетов — начальника отдела и Юрий Куров — заместителя главы администрации Кумертау, достоверно зная, что на объекте «Очистные сооружения и канализационный коллектор в селе Маячный Кумертау» не выполнены комплексные пусконаладочные работы и он не может эксплуатироваться по прямому назначению, являясь членами приемочной комиссии, подписали акты приемки.
Между тем глава муниципалитета Борис Беляев утвердил указанные документы, содержащие заведомо ложные сведения о фактической производительности и работоспособности объекта, на строительство которого из бюджета НО «Фонд развития моногородов» и республики было выделено более 95 млн рублей. В дальнейшем по незаконному указанию Юрия Курова, с согласия главы администрации Кумертау, главный архитектор выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.