Министрам строительства и ЖКХ Башкирии огласили приговор

Напомним, с июня по сентябрь 2017 года Рамзиль Кучарбаев, находясь в должности начальника управления капитального строительства республики, Рамиль Сафин — его заместителя, Шадмурат Бикимбетов — начальника отдела и Юрий Куров — заместителя главы администрации Кумертау, достоверно зная, что на объекте «Очистные сооружения и канализационный коллектор в селе Маячный Кумертау» не выполнены комплексные пусконаладочные работы и он не может эксплуатироваться по прямому назначению, являясь членами приемочной комиссии, подписали акты приемки.