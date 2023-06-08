В Уфе проходят рейды по выявлению фактов несанкционированной торговли

В Уфе улицы очищают от незаконной торговли. Сотрудники администрации Октябрьского района вместе с представителями различных ведомств провели рейд по Сипайлово и поселку Нагаево. Многие предприниматели не согласны с решением о демонтаже.

Участники встречи хорошо знакомы. О её несанкционированной постройке, говорит предпринимательница Юлия Андронова, в администрации знают уже не первый год. Зимой здесь каток, а летом впервые решили открыть точку аренды сапбордов.

Предпринимательница признается: за пользование землей официально не платила. Но пыталась не раз узаконить точку. И, по ее словам, безуспешно. Административная комиссия дала указание владелице снести объект. Если в течение восьми дней это не будет исполнено, то демонтаж произведет муниципалитет, а работу должна будет оплатить предпринимательница. Через дорогу уже идет снос бесхозной торговой точки.

Такая же судьба ожидает и точку по продаже воды в поселке Нагаево, которая работала здесь 11 лет. Киоск придется перенести. Согласие на установку объекта будет выдано только после проведения необходимых процедур. В администрации говорят, что не хватает разрешительных документов.