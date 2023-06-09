Более 6 тысяч человек покусали клещи в Башкирии

Клещи предпочитают хвойно-лиственные леса, но могут встречаться и в городах — в парках, на кладбищах, а также на дачных участках. Клещи никогда не заползают на деревья, не падают и не прыгают с них. Они обитают преимущественно в траве, реже — на кустарниках. Чаще всего клещей обнаруживают подмышками, в паху и на голове.