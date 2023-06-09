Более 6 тысяч человек покусали клещи в Башкирии

В Башкирии жертвами укусов клещей стали 6 152 человека. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.
По данным ведомства, число обращений в медучреждения за минувшую неделю снизилось на 25%. Также в надзорном органе рассказали, что в каждом третьем случае пострадавший - ребенок.
Клещи предпочитают хвойно-лиственные леса, но могут встречаться и в городах — в парках, на кладбищах, а также на дачных участках. Клещи никогда не заползают на деревья, не падают и не прыгают с них. Они обитают преимущественно в траве, реже — на кустарниках. Чаще всего клещей обнаруживают подмышками, в паху и на голове.