В Уфе пациентке сделали сложное исследование головного мозга

В уфимской больнице пациентке, перенесшей несколько инсультов, сделали сложное исследование. Как рассказали в республиканском минздраве, речь идет о  перфузионной компьютерной томографии головного мозга с нагрузочной пробой.

Фото №1 - В Уфе пациентке сделали сложное исследование головного мозга

Пациентке это исследование было необходимо, подчеркивают в ведомстве. Женщина планировала продолжать лечение федеральном центре нейрохирургии Тюмени и для операции ей были нужны результаты. В минздраве объяснили, почему эта процедура, которая дала шанс пациентке на выздоровление, является сложной.

Сложность этого метода лучевой диагностики в том, что он требует от врачей ювелирной точности в подборе дозы и тщательного мониторинга состояния пациента. Любое неверное движение может вызвать осложнение. Над пациенткой работала мультидисциплинарная бригада врачей: невролог, сосудистый хирург, рентгенолог. Трудоемкое исследование было успешно завершено и появился шанс на спасение жизни.

пресс-служба минздрава РБ

В ведомстве республики напомнили, что в больнице скорой медицинской помощи Уфы располагается региональный сосудистый центр. Здесь создана мощная диагностическая база и работает высококвалифицированный персонал, выполняющий сложные операции головного мозга и сосудов.

Акции БСТ
БАШКОРТТАР-БСТ