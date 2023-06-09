В Уфе пациентке сделали сложное исследование головного мозга

Сложность этого метода лучевой диагностики в том, что он требует от врачей ювелирной точности в подборе дозы и тщательного мониторинга состояния пациента. Любое неверное движение может вызвать осложнение. Над пациенткой работала мультидисциплинарная бригада врачей: невролог, сосудистый хирург, рентгенолог. Трудоемкое исследование было успешно завершено и появился шанс на спасение жизни.

пресс-служба минздрава РБ