В Уфе пациентке сделали сложное исследование головного мозга

В уфимской больнице пациентке, перенесшей несколько инсультов, сделали сложное исследование. Как рассказали в республиканском минздраве, речь идет о перфузионной компьютерной томографии головного мозга с нагрузочной пробой.
Пациентке это исследование было необходимо, подчеркивают в ведомстве. Женщина планировала продолжать лечение федеральном центре нейрохирургии Тюмени и для операции ей были нужны результаты. В минздраве объяснили, почему эта процедура, которая дала шанс пациентке на выздоровление, является сложной.
В ведомстве республики напомнили, что в больнице скорой медицинской помощи Уфы располагается региональный сосудистый центр. Здесь создана мощная диагностическая база и работает высококвалифицированный персонал, выполняющий сложные операции головного мозга и сосудов.