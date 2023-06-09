В двух районах Уфы отключат холодную воду

В двух районах Уфы запланировано отключение холодной воды. Об этом предупреждает «Уфаводоканал».
Уточняется, что из-за отключения водопроводной линии по ул. Сеченова – ул. Менделеева в Кировском районе Уфы на сутки без воды останутся частые дома, которые располагаются на улицах Менделеева и Выборгская. Также воды не будет магазинах, автосервисах и точках питания.
15 июня с 10.30 до 22.30 отключат холодную воду в Октябрьском районе Уфы. Без воды останутся жилые дома и организации, расположенные на улицах Шафиева и Комсомольской. Подробный список отключаемых объектов – здесь.