В детском лагере «Радуга» состоялось открытие профильной смены «Гвардия России»

Не отряды, а взводы, вместо вожатых – настоящие военные. Свою первую смену детский лагерь «Радуга» посвятил военной тематике. В потоке «Гвардии России» 130 ребят, большая часть из которых – кадеты.

Условия жизни и быта там приближены к армейским, отношения – на основе устава. Есть сухопутные, воздушные войска и морские пехотинцы. В лагере учат сборке-разборке автомата Калашникова, защите от химического оружия, стрельбе в лазерном тире и из лука, рукопашному бою.