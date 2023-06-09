В детском лагере «Радуга» состоялось открытие профильной смены «Гвардия России»

Не отряды, а взводы, вместо вожатых – настоящие военные. Свою первую смену детский лагерь «Радуга» посвятил военной тематике. В потоке «Гвардии России» 130 ребят, большая часть из которых – кадеты.
Условия жизни и быта там приближены к армейским, отношения – на основе устава. Есть сухопутные, воздушные войска и морские пехотинцы. В лагере учат сборке-разборке автомата Калашникова, защите от химического оружия, стрельбе в лазерном тире и из лука, рукопашному бою.
Впереди у лагеря еще три смены. Одна из них называется «Лидер». В этом потоке развивают качества руководителя, творческий потенциал ребенка, коммуникабельность. «Радуга-фест» – для детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. И профильная смена «Эврика», где познают точные науки.