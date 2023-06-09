В Уфе проводили на боевое слаживание батальон им. Миннигали Губайдуллина

«Весь период боевого слаживания мы будем рядом с вами. Задача республики – создать все условия для того, чтобы вы отточили свои навыки, которые пригодятся вам в бою. Сегодня вы отправляетесь исполнять свой воинский долг. Дома остаются ваши семьи – родители, жены, дети. Обещаю, что мы будем рядом с ними. Будем им во всем помогать. Мы уже открыли в регионе четыре центра поддержки воинов и семей военнослужащих. Всей республикой будем заботиться о вас, ваших родных и близких. Уважаемые воины! Уверен, что вы достойно выполните свой долг и вернетесь домой живыми и невредимыми. А мы встретим вас. Работайте, братья!» – говорит Радий Хабиров.