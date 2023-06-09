В Уфе проводили на боевое слаживание батальон им. Миннигали Губайдуллина

В Уфе проводили батальон им. Миннигали Губайдуллина. Бойцы отправились на боевое слаживание.
Как передает издание ГорОбзор.ру, во время торжественной церемонии царило приподнятое и боевое настроение. Будущие участники СВО поделились своими мыслями с корреспондентом и рассказали, почему решились выступил в ряду добровольцев.
Мотив «Кто, если не мы» исходит от каждого из присутствующих. Еще один доброволец стоит среди целой компании провожающих: здесь его сестры, друзья и сын.
На боевое слаживание солдат провожает также глава Башкирии Радий Хабиров. Он обещает воинам, что об их семьях обязательно будут заботиться.