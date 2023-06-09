В Уфе проводили на боевое слаживание батальон им. Миннигали Губайдуллина

В Уфе проводили батальон им. Миннигали Губайдуллина. Бойцы отправились на боевое слаживание.

Фото №1 - В Уфе проводили на боевое слаживание батальон им. Миннигали Губайдуллина

Как передает издание ГорОбзор.ру, во время торжественной церемонии царило приподнятое и боевое настроение. Будущие участники СВО поделились своими мыслями с корреспондентом и рассказали, почему решились выступил в ряду добровольцев.

«Я был во второй Чеченской. Сейчас на передовой мои родственники и друзья, и не только в башкирском полку, но и в разных подразделениях. Надоело, что детей и стариков убивают. Нельзя на это смотреть. Просто сидеть дома и смотреть невозможно. Поддержка у нас мощная, очень сильно чувствуется. Башкирия очень поддерживает своих ребят»

доброволец

Мотив «Кто, если не мы» исходит от каждого из присутствующих. Еще один доброволец стоит среди целой компании провожающих: здесь его сестры, друзья и сын.

«Родина в опасности, враги извне наступают, Америка диктует, запад соглашается. Мы должны защитить гражданское население, стариков, детей. А кто, если не мы?»

доброволец

На боевое слаживание солдат провожает также глава Башкирии Радий Хабиров. Он обещает воинам, что об их семьях обязательно будут заботиться.

«Весь период боевого слаживания мы будем рядом с вами. Задача республики – создать все условия для того, чтобы вы отточили свои навыки, которые пригодятся вам в бою. Сегодня вы отправляетесь исполнять свой воинский долг. Дома остаются ваши семьи – родители, жены, дети. Обещаю, что мы будем рядом с ними. Будем им во всем помогать. Мы уже открыли в регионе четыре центра поддержки воинов и семей военнослужащих. Всей республикой будем заботиться о вас, ваших родных и близких. Уважаемые воины! Уверен, что вы достойно выполните свой долг и вернетесь домой живыми и невредимыми. А мы встретим вас. Работайте, братья!» – говорит Радий Хабиров.

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