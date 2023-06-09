В Уфе появилась аллея с пальмами и бананами

В башкирской столице появились необычные деревья. В парке Лесоводов открыли новую аллею в тропическом стиле.

Новую аллею украшают лавочки в виде бананов, искусственные пальмы, фигуры животных и различные экзотические фрукты. Новое пространство для прогулок и отдыха успел оценить мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

По словам руководителя уфимской администрации, у властей большие планы на парк Лесоводов и новая аллея - один из шагов в реализации задуманного. Планировалось назвать аллею банановой, но мэр предложил название в честь лимонария.