В Уфе прошел всероссийский форум «Территория женского счастья»

Преображение прямо на сцене, презентация лучших бизнес-проектов и лекции о психологии. В Уфе прошёл всероссийский форум «Территория женского счастья». В нем приняли участие спикеры и зрительницы из разных регионов страны. Для них организовали творческие мастер-классы, а также выездные площадки специалистов разных сфер, можно было проконсультироваться с врачами, представителями налоговой службы.
Выглядеть превосходно просто, утверждает мейкап-артист. На глазах у зрительниц – преображение, на сцене – одна из девушек, сидевших в зале. Красота – это, конечно, не только про внешнее. Свет должен быть и внутри. Мастер-класс о природе эмоций и жизненной энергии собрал слушательниц из разных регионов. Полезные мысли не растворяются в воздухе, а переносятся в конспекты.
Мужской взгляд на женщин – на выездной студии разговор с Марком Бартоном. Заявляет о себе как психолог и гипнотерапевт. Свою уникальность женщинам психолог советует реализовывать в хобби. На форуме можно было выбрать увлечение по душе: от рисования до занятий спортом. Идея создания «Территории женского счастья» принадлежит Каринэ Хабировой. Проект задумывался не как праздный, а именно как полезный.
Открытая академия существует благодаря гранту главы республики. Внутри одного проекта – множество. Например, о репродуктивном здоровье – эту программу реализуют на федеральный грант. Поддержки после форума становится больше. Во время «Разговоров о важном» – так называлась одна из площадок – был подписан национальный инклюзивный договор, таким образом окружающая среда должна стать доступнее. Также здесь анонсировали проведение всероссийского форума «Ломая барьеры».
Женщины-программисты, предпринимательницы, домохозяйки. А теперь ещё и мамы, сёстры и жёны тех, кто ушёл на СВО. В этом году для них – отдельная площадка. За круглым столом – о том, как хрупкие плечи становятся крепким тылом. Важность отметил и глава республики.
Форум продлится два дня. «Территории женского счастья» строят и в районах Башкортостана. Это республиканская инициатива, которая обрела всероссийский масштаб.