В Уфе прошел всероссийский форум «Территория женского счастья»

Преображение прямо на сцене, презентация лучших бизнес-проектов и лекции о психологии. В Уфе прошёл всероссийский форум «Территория женского счастья». В нем приняли участие спикеры и зрительницы из разных регионов страны. Для них организовали творческие мастер-классы, а также выездные площадки специалистов разных сфер, можно было проконсультироваться с врачами, представителями налоговой службы.

Выглядеть превосходно просто, утверждает мейкап-артист. На глазах у зрительниц – преображение, на сцене – одна из девушек, сидевших в зале. Красота – это, конечно, не только про внешнее. Свет должен быть и внутри. Мастер-класс о природе эмоций и жизненной энергии собрал слушательниц из разных регионов. Полезные мысли не растворяются в воздухе, а переносятся в конспекты.

Мужской взгляд на женщин – на выездной студии разговор с Марком Бартоном. Заявляет о себе как психолог и гипнотерапевт. Свою уникальность женщинам психолог советует реализовывать в хобби. На форуме можно было выбрать увлечение по душе: от рисования до занятий спортом. Идея создания «Территории женского счастья» принадлежит Каринэ Хабировой. Проект задумывался не как праздный, а именно как полезный.

О прошедших «Территориях женского счастья» только положительные отзывы. В прошлом году была IT-площадка с серьезными спикерами, в этом году мы не стали ее делать, но женщины нас очень просят. Поэтому в следующем году площадка будет обязательно. Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья»

Открытая академия существует благодаря гранту главы республики. Внутри одного проекта – множество. Например, о репродуктивном здоровье – эту программу реализуют на федеральный грант. Поддержки после форума становится больше. Во время «Разговоров о важном» – так называлась одна из площадок – был подписан национальный инклюзивный договор, таким образом окружающая среда должна стать доступнее. Также здесь анонсировали проведение всероссийского форума «Ломая барьеры».

Тема людей с какими-либо ограничениями всегда затрагивается на «Территории женского счастья», потому что какое может быть счастье, если кто-то страдает? «Десанты» «Территории женского счастья» работают над тем, чтобы помочь решить, казалось бы, неразрешимые проблемы. Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

Женщины-программисты, предпринимательницы, домохозяйки. А теперь ещё и мамы, сёстры и жёны тех, кто ушёл на СВО. В этом году для них – отдельная площадка. За круглым столом – о том, как хрупкие плечи становятся крепким тылом. Важность отметил и глава республики.

Хочу поблагодарить вас за вашу бесценную помощь. С вашей помощью республика создала систему всемерной поддержки наших воинов. Практически все наши ребята обеспечены благодаря выстроенной системе гуманитарной помощи. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан