В Уфе прошел всероссийский форум «Территория женского счастья»

Преображение прямо на сцене, презентация лучших бизнес-проектов и лекции о психологии. В Уфе прошёл всероссийский форум «Территория женского счастья». В нем приняли участие спикеры и зрительницы из разных регионов страны. Для них организовали творческие мастер-классы, а также выездные площадки специалистов разных сфер, можно было проконсультироваться с врачами, представителями налоговой службы.

Выглядеть превосходно просто, утверждает мейкап-артист. На глазах у зрительниц – преображение, на сцене – одна из девушек, сидевших в зале. Красота – это, конечно, не только про внешнее. Свет должен быть и внутри. Мастер-класс о природе эмоций и жизненной энергии собрал слушательниц из разных регионов. Полезные мысли не растворяются в воздухе, а переносятся в конспекты.

Мужской взгляд на женщин – на выездной студии разговор с Марком Бартоном. Заявляет о себе как психолог и гипнотерапевт. Свою уникальность женщинам психолог советует реализовывать в хобби. На форуме можно было выбрать увлечение по душе: от рисования до занятий спортом. Идея создания «Территории женского счастья» принадлежит Каринэ Хабировой. Проект задумывался не как праздный, а именно как полезный.

Фото №1 - В Уфе прошел всероссийский форум «Территория женского счастья»

О прошедших «Территориях женского счастья» только положительные отзывы. В прошлом году была IT-площадка с серьезными спикерами, в этом году мы не стали ее делать, но женщины нас очень просят. Поэтому в следующем году площадка будет обязательно.

Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья»

Открытая академия существует благодаря гранту главы республики. Внутри одного проекта – множество. Например, о репродуктивном здоровье – эту программу реализуют на федеральный грант. Поддержки после форума становится больше. Во время «Разговоров о важном» – так называлась одна из площадок – был подписан национальный инклюзивный договор, таким образом окружающая среда должна стать доступнее. Также здесь анонсировали проведение всероссийского форума «Ломая барьеры».

Тема людей с какими-либо ограничениями всегда затрагивается на «Территории женского счастья», потому что какое может быть счастье, если кто-то страдает? «Десанты» «Территории женского счастья» работают над тем, чтобы помочь решить, казалось бы, неразрешимые проблемы.

Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

Женщины-программисты, предпринимательницы, домохозяйки. А теперь ещё и мамы, сёстры и жёны тех, кто ушёл на СВО. В этом году для них – отдельная площадка. За круглым столом – о том, как хрупкие плечи становятся крепким тылом. Важность отметил и глава республики.

Уфимская волна
Фото №2 - В Уфе прошел всероссийский форум «Территория женского счастья»

Хочу поблагодарить вас за вашу бесценную помощь. С вашей помощью республика создала систему всемерной поддержки наших воинов. Практически все наши ребята обеспечены благодаря выстроенной системе гуманитарной помощи.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Форум продлится два дня. «Территории женского счастья» строят и в районах Башкортостана. Это республиканская инициатива, которая обрела всероссийский масштаб.

Уфимская волна
Пенальти